Trình của Pickleball Việt Nam! Sau Lý Hoàng Nam, đến Vinh Hiển - Minh Quân vô địch PPA Tour Hàng Châu

Chiều ngày 6/12, hai tay vợt của Việt Nam là Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân bước vào trận chung kết đôi nam PPA Tour Asia Hàng Châu mở rộng 2025 gặp Federico Staksrud – Akshay Bhatia. Đây là lần đầu tiên nội dung đôi nam của Việt Nam được vào chung kết giải đấu thuộc hệ thuống PPA Tour Asia.

Bước vào trận đấu, cặp đôi Việt Nam để đối thủ dẫn trước 1-0 nhưng ngay sau đó Vinh Hiển - Minh Quân với sự tự tin đã san bằng tỉ số và tăng tốc ngược dòng để vươn lên dẫn trước 7-1. Sau tình huống liên tiếp ăn điểm của hai tay vợt Việt Nam, hai VĐV được đánh giá là hạt giống số 1 của giải đấu đã "trả miếng" để dần rút ngắn tỉ số. Lợi thế những phút cuối một thuộc về Federico Staksrud – Akshay Bhatia và họ kết thúc set đấu với chiến thắng sít sao 12-10 trước Vinh Hiển - Minh Quân.

Trận đấu ăn miếng trả miếng cực căng thẳng

Ở set thi đấu thứ 2, lợi thế tâm lý dẫn trước giúp Federico Staksrud – Akshay Bhatia thi đấu tự tin và có điểm trước hai tay vợt Việt Nam. Dù vậy Minh Quân và Vinh Hiển vẫn giữ sự ổn định và dần lấy lại thể trận để kết thúc set hai với chiến thắng 11-6, qua đó gỡ hoà 1-1 để trận đấu vào set 3 quyết định.

Tình huống bóng cực hay của Vinh Hiển

Minh Quân - Vinh Hiển thắng ở set 2

Trận đấu chung kết đôi nam PPA Tour Asia Hàng Châu 2025 buộc phải phân định thắng bại ở set 3. Đây cũng là set đấu căng thẳng nhất khi hai đội giằng co từng điểm số. Nhưng sự lì lợm, đẳng cấp đã giúp Vinh Hiển - Minh Quân giành chiến thắng 11-5. Chiến thắng 2-1 chung cuộc giúp Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân chính thức lên ngôi vô địch đôi nam PPA Tour Asia Hàng Châu mở rộng 2025.