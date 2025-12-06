Lý Hoàng Nam bất ngờ nói một điều với vợ sau chức vô địch PPA Tour Asia lịch sử

Lý Hoàng Nam đã tạo nên chiến tích lịch sử khi xuất sắc giành chức vô địch đơn nam tại PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025. Tay vợt Việt Nam đánh bại đối thủ Jack Wong trong trận chung kết chiều ngày 6/12 với tỷ số thuyết phục 2–0, các set đều kết thúc 11-4, qua đó lần đầu tiên bước lên ngôi vương tại hệ thống giải đấu PPA Tour.

Sau khi nâng cao cúp vô địch, Lý Hoàng Nam không giấu được cảm xúc vui mừng:

"Tôi đang rất vui với chiến thắng này. Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến Jack Wong, anh ấy đã có một giải đấu ấn tượng"

Lý Hoàng Nam khẳng định danh hiệu tại Hangzhou Open chỉ là bước khởi đầu trong hành trình mới của mình.

"Tôi mong muốn có thể sang thi đấu ở PPA Mỹ. Đó là sân chơi đẳng cấp và tôi muốn thử sức bản thân ở môi trường lớn hơn", Hoàng Nam khẳng định.

Lý Hoàng Nam vô địch PPA Tour Asia Hàng Châu 2025

Đặc biệt trong ngày nâng cúp vô địch PPA Tour Asia đầu tiên kể từ khi chuyển sang chơi pickleball, Lý Hoàng Nam không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam, nhà tài trợ và đặc biệt là người vợ của mình.

"Tôi xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, gia đình, nhà tài trợ, đặc biệt là vợ của tôi đã luôn đồng hành để tôi có chiến thắng ngày hôm nay. Tôi yêu cô ấy rất nhiều", Hoàng Nam nhắn gửi đến vợ.

Lý Hoàng Nam gửi lời yêu thương đến vợ sau chức vô địch

Vợ của Lý Hoàng Nam là Huỳnh Ngọc Phương Trinh, từng được biết đến là một hotgirl bóng rổ với ngoại hình xinh đẹp và hoạt động năng động trong phong trào thể thao. Cặp đôi có thời gian hẹn hò khá dài trước khi đi đến hôn nhân năm 2023.