Giải đấu quốc tế Delta Force Invitational 2025 tổ chức tại Hà Nội chính thức khởi tranh

Giải đấu FPS quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, giải thưởng khủng 5,2 tỷ đồng

Giải đấu chuyên nghiệp quốc tế Delta Force Invitational 2025: Chế độ Chiến Trường (DFIW 2025) sẽ diễn ra từ ngày 11–14/12 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), quy tụ 8 đội tuyển mạnh nhất thế giới ở bộ môn Delta Force với tổng giải thưởng lên đến 200.000 USD (5,2 tỷ VNĐ).

Đáng chú ý, DFIW 2025 sẽ có sự góp mặt của Rapid Lofi – đại diện đến từ Việt Nam vừa lên ngôi vô địch giải đấu quốc nội Delta Force Ultimate Tournament 2025: Warfare với chuỗi thắng áp đảo, giúp Rapid Lofi trở thành tâm điểm chú ý và được kỳ vọng sẽ mang đến một hành trình bứt phá tại giải đấu quốc tế lần này.

Bên cạnh Rapid Lofi, giải đấu còn quy tụ 7 đội tuyển xuất sắc nhất được tuyển chọn từ những khu vực cạnh tranh khốc liệt trên thế giới. Sự hiện diện của các tên tuổi hàng đầu này hứa hẹn tạo nên một sân chơi kỹ năng đỉnh cao, nơi tư duy chiến lược, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội sẽ được thể hiện một cách toàn diện nhất.

Lộ trình giải đấu diễn ra như sau:

Ngày 11 - 12.12: Vòng Tứ Kết

Ngày 13.12: Vòng Bán Kết

Ngày 14.12: Trận Chung Kết

8 đội tuyển tham dự DFIW 2025 sẽ nhận được mức tiền thưởng tương xứng thứ hạng đạt được, cụ thể:

Thứ hạng Tiền thưởng (USD) Vô địch 60,000 Á quân 40,000 Hạng 3 30,000 Hạng 4 24,000 Hạng 5 13,000 Hạng 6 13,000 Hạng 7 10,000 Hạng 8 10,000

DFIW 2025 quy tụ 8 đội tuyển mạnh nhất từ các giải đấu khu vực và các vòng tuyển chọn. Bên cạnh đương kim vô địch Delta Force Ultimate Tournament 2025: Warfare - Rapid Lofi, 7 cái tên sẽ cùng tranh tài cho ngôi vị cao nhất bao gồm:

Tên đội Viết tắt Đến từ giải / vòng tuyển chọn Rapid Lofi RLF Delta Force Ultimate Tournament TengLong TL Delta Force Invitational: Warfare CN Qualifiers ProjectOne PO Delta Force Global League Season 3 DNI DNI Delta Force Global League Season 3 NoMercy NM Delta Force Global League Season 3 Hostile Response HR Winter Warfare Master RexRegumQeon x 7SINS RRQ7S Delta Force National Championship ToxidoNxG TXD Delta Force Winter Frontline

Danh sách đội tuyển tham dự

Rapid Lofi và hành trình "thách thức gã khổng lồ" của đại diện đến từ Việt Nam

Giữa những “gã khổng lồ” đã sớm khẳng định vị thế trên đấu trường Delta Force quốc tế, Rapid Lofi – đại diện duy nhất tới từ Việt Nam trong bối cảnh tựa game chỉ mới ra mắt tại Việt Nam được 6 tháng – đang trở thành điểm nhấn đặc biệt tại DFIW 2025. Sự xuất hiện của Rapid Lofi không chỉ đánh dấu một cột mốc mới cho Delta Force Việt Nam, mà còn đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng người chơi yêu thích tựa game này.

Đến với giải đấu năm nay, Rapid Lofi mang theo khát vọng của một tập thể trẻ, dám bước ra khỏi vùng an toàn để đối đầu những tên tuổi hàng đầu thế giới. Lối chơi bùng nổ và tinh thần chiến đấu bền bỉ giúp họ trở thành biểu tượng rõ nét cho tinh thần “Defy the Giant”. Thách thức này cũng chính là cơ hội để Rapid Lofi tạo nên bất ngờ và chứng minh tinh thần cùng bản lĩnh sắt đá của game thủ Việt Nam – những con người luôn sẵn sàng chiến đấu đến giây cuối cùng.

Rapid Lofi không đi một mình, phía sau họ là sự kỳ vọng, niềm tin và niềm tự hào của cộng đồng người chơi Delta Force tại Việt Nam. Mỗi trận đấu của họ không chỉ là cuộc cạnh tranh vì thành tích mà còn là hành trình đưa lá cờ đỏ sao vàng vươn lên trên bản đồ E-sports thế giới. Hãy tiếp sức cho Rapid Lofi – những chiến binh trẻ mang theo khát vọng, màu cờ sắc áo và niềm kiêu hãnh của game thủ Việt.

Chế Độ Chiến Trường của Delta Force Invitational 2025 đã sẵn sàng

Giải đấu chuyên nghiệp quốc tế Delta Force Invitational 2025: Chế Độ Chiến Trường đã chính thức khai màn. Với bản đồ có phạm vi rộng lớn tạo ra vô số phương án tấn công – phòng thủ, đi kèm hệ thống khí tài hạng nặng và nhiều phương tiện chiến đấu chuyên dụng khác, hứa hẹn mang đến những màn giao tranh toàn diện và chân thực nhất trên chiến trường. Delta Force Invitational 2025: Chế độ Chiến Trường đã sẵn sàng, các đội tuyển đã vào vị trí, hãy cùng dõi theo và chờ xem ai sẽ trở thành kẻ thống trị cuối cùng của chiến trường.

Giải đấu có sự đồng hành của nhà tài trợ thiết bị ANTGAMER. Đây là thương hiệu gaming cao cấp trực thuộc HKC Technology Group, một trong những nhà sản xuất màn hình hàng đầu thế giới. Với tinh thần “Ultra Speed - Born To Win”, ANTGAMER tiên phong trong công nghệ hiển thị tốc độ cao, cung cấp các sản phẩm màn hình và thiết bị ngoại vi chuẩn thi đấu eSports cho game thủ toàn cầu.

Nhận vé miễn phí và tham dự trực tiếp vào ngày Bán Kết (13.12) và Chung Kết (14.12) của giải đấu để nhận được vô vàn quà tặng độc đáo của Delta Force.

