Hé lộ mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình Đoàn Văn Hậu, liệu có tốt đẹp?

Ngay từ thời điểm Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My còn chưa công khai chuyện tình cảm, người hâm mộ đã nhiều lần bắt gặp hình ảnh nàng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 xuất hiện thân thiết bên cạnh mẹ của nam cầu thủ trên khán đài. Thay vì giữ khoảng cách, Hải My luôn chọn vị trí gần gũi với bà Nụ (mẹ Văn Hậu), cùng trò chuyện và cổ vũ cho bạn trai.

Sau khi chính thức về chung một nhà, sự yêu mến mà gia đình Văn Hậu dành cho con dâu càng được thể hiện rõ nét. Ông Đoàn Quốc Thắng – bố của nam cầu thủ từng không ngần ngại dành những "lời có cánh" cho con dâu khi trả lời báo chí. Ông nhận xét Hải My là một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn và rất biết cách đối nhân xử thế. Sự hài lòng của ông bà không chỉ đến từ vẻ ngoài mà còn từ nền tảng giáo dục gia đình kỹ lưỡng của nàng dâu mới.

Hải My được chồng bố mẹ chồng từ lúc yêu Văn Hậu (Ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc vợ chồng Văn Hậu về quê ăn Tết (Ảnh: FBNV)

Hành động lễ phép với mẹ chồng

Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu giữa bà Nụ và Hải My được bắt gặp qua nhiều khoảnh khắc. Trong lễ cưới hoành tráng tại Thái Bình năm 2023, hành động Hải My khẽ cúi thấp người, mỉm cười đón lấy chiếc nón lá từ tay mẹ chồng viral khắp MXH. Những chi tiết nhỏ như việc cô thường xuyên nắm tay mẹ chồng khi đi sự kiện, hay cách cô chọn quà tinh tế cho bố mẹ trong các dịp lễ, tết đều cho thấy sự quan tâm chân thành.

Hải My thường tinh tế khi đăng ảnh cả mẹ ruột và mẹ chồng (Ảnh chụp màn hình)

Khi Hải My sinh bé Lúa (Minh Đăng), mối gắn kết này càng thêm chặt chẽ. Bà Nụ đã từ quê lên Hà Nội ở cùng vợ chồng con trai để hỗ trợ chăm sóc cháu nội và chăm lo cho sức khỏe của con dâu. Trên trang cá nhân, Hải My thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ chồng bằng những lời lẽ ngọt ngào. Trong dịp lễ tết, Hải My thường đăng cả ảnh mẹ chồng và mẹ đẻ để cảm ơn. Ngoài ra, mố mẹ Doãn Hải My và bố mẹ Đoàn Văn Hậu thường xuyên xuất hiện chung trong các buổi tiệc gia đình, cùng nhau đi du lịch hoặc cùng chăm sóc cháu.

Tiểu thư Hà thành về rửa bát, quét sân ở quê

Một trong những lý do giúp Doãn Hải My nghi điểm mắt bố mẹ chồng và bà con lối xóm tại Thái Bình (cũ) chính là thái độ không ngại khó. Dù sinh ra và lớn lên trong sự đủ đầy của một gia đình khá giả tại Hà Nội nhưng mỗi khi về quê chồng, cô sẵn sàng bỏ lại hình ảnh tiểu thư.

Hải My mặc áo thun giản dị, búi tóc cao, thoăn thoắt dọn dẹp bát đĩa cùng các cô, các dì sau mỗi bữa cỗ gia đình. Đoàn Văn Hậu từng tự hào chia sẻ rằng My không hề nề hà việc nhà, cô luôn chủ động xắn tay vào làm việc. Chị dâu của Đoàn Văn Hậu cũng nhiều lần đăng ảnh cùng Hải My nấu ăn, đi cà phê mỗi dịp gia đình 2 em về quê chơi.

Hải My vào bếp nấu ăn cùng chị dâu Văn Hậu (Ảnh: TTNV)

Khoảnh khắc hạnh phúc vợ chồng Văn Hậu khi về quê (Ảnh: FBNV)

Có thể thấy sau 2 năm làm dâu, vợ chồng Văn Hậu - Hải My vẫn giữa mối quan hệ tốt đẹp với gia đình hai bên. Hải My cũng là nàng WAG hiếm hoi ở làng bóng Việt chưa từng dính đến drama và được nhiều người yêu mến.