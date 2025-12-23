Hotboy Đình Bắc, Trung Kiên cạnh tranh Quả bóng Vàng với Quang Hải

Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 đã chính thức công bố danh sách rút gọn ở các hạng mục quan trọng. Cuộc đua năm nay chứng kiến sự chuyển giao thế hệ mạnh mẽ với sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ triển vọng bên cạnh những trụ cột dày dạn kinh nghiệm.

Tại hạng mục được mong chờ nhất – Quả bóng Vàng nam , 5 cái tên cuối cùng bước vào "chung kết" đã được xác định bao gồm: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức và Trần Trung Kiên .

Hoàng Đức, Tiến Linh, Đình Bắc, Trung Kiên, Quang Hải cạnh tranh QBV Việt Nam 2025 (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Trần Trung Kiên là hai gương mặt gây ấn tượng mạnh tại SEA Games 33. Trong khi đó, Tiến Linh, Quang Hải và Hoàng Đức tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Ở hạng mục Quả bóng Vàng nữ , danh sách rút gọn vẫn là những gương mặt quen thuộc đã góp công lớn đưa bóng đá nữ Việt Nam duy trì vị thế khu vực: Huỳnh Như, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Hải Yến.

Hạng mục Quả bóng Vàng Futsal cũng ghi nhận 5 cái tên xuất sắc nhất là: Nguyễn Đa Hải, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát, Từ Minh Quang và Phạm Văn Tú.

Bên cạnh các danh hiệu chính, hạng mục Cầu thủ nước ngoài xuất sắc là cuộc cạnh tranh giữa Leonardo Artur, Alan Sebastiao, Caio Cesar và thủ thành Patrik Lê Giang.

Ở hạng mục Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc , 4 ứng viên cuối cùng gọi tên Ngọc Minh Chuyên, Lưu Hoàng Vân, Nguyễn Thị Minh Ánh và Ngân Thị Thanh Hiếu.