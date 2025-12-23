Văn Tùng và Thầy Giáo Ba bất ngờ "chiếm sóng" hậu fanmeeting T1

BLV Văn Tùng, Thầy Giáo Ba bất ngờ được nhắc tên hậu fanmeeting T1

Vừa qua, đã diễn ra sự kiện fanmeeting T1 tại Việt Nam và đây là sự kiện fanmeeting lớn nhất lịch sử Esports Việt từng được chứng kiến. Theo lẽ thường, đây sẽ là kỷ niệm rất đẹp đối với cộng đồng LMHT Việt, cũng như tất cả những KOL, tuyển thủ, BLV, MC... tham gia đồng hành cùng sự kiện. Chỉ có điều, mọi thứ sau đó lại trái ngược 180 độ và những hình ảnh hay chia sẻ về BLV Văn Tùng cũng như nam streamer Thầy Giáo Ba khiến cộng đồng không khỏi xót xa.

Theo đó, sau khi sự kiện kết thúc, cộng đồng đã liên tục chia sẻ bức ảnh Văn Tùng đứng từ xa nhìn về hướng Faker. Và khi những thông tin có phần không được tích cực lắm hướng về phía sự kiện và BTC, bức ảnh của Văn Tùng càng khiến nhiều người xót xa hơn.

Hình ảnh Văn Tùng khiến cộng đồng xót xa.

Nguyên nhân là theo thông tin, dù rất danh tiếng trong cộng đồng LMHT Việt và thậm chí tham gia tác nghiệp tại sự kiện, nhưng Văn Tùng và các tuyển thủ, MC... của Việt Nam như Hoàng Luân, Thầy Giáo Ba... đều không nhận thù lao. Và đáng nói, là họ không thể checkin cùng T1 bất kỳ tấm ảnh nào. Những hình ảnh chụp chung có mặt những nhân vật đình đám trong làng LMHT Việt có dính T1 đều là ảnh chụp khi đang đánh showmatch hoặc khi giới thiệu đầu chương trình.

Chia sẻ của một khán giả nhận là "Fan cứng" Thầy Giáo Ba.

Ngoài ra, theo tiết lộ từ một số khán giả tham dự, Thầy Giáo Ba đã mua hẳn áo đấu chính hãng của T1 từ bên Hàn để chờ được xin chữ ký của các tuyển thủ. Nhưng cuối cùng, nam streamer đã không được toại nguyện. Và mới đây, chính Kiaya cũng lên tiếng.

Kiaya cũng lên tiếng vì Thầy Giáo Ba.

Những chia sẻ về Văn Tùng, Thầy Giáo Ba... vẫn đang khiến cộng đồng tranh cãi

Hiện tại, những chia sẻ cũng như tranh luận xung quanh sự kiện fanmeeting T1 tại Việt Nam vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng VCS.