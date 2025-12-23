Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á

Chiều ngày 23/12, U23 Việt Nam tập luyện buổi đầu tiên tại Hà Nội chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026
Dù vừa trải qua hành trình dài tại SEA Games 33 khá mệt nhưng ngay khi hội quân trở lại U23 Việt Nam đã có tinh thần tốt nhất
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cười rạng rỡ, thoải mái vui đùa cùng các đồng đội
Đình Bắc và Quốc Việt khoe visual sáng bừng cả sân tập
Danh sách được HLV Kim Sang-sik triệu tập trong đợt tập trung này đều là các cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 33
Trong buổi tập đầu tiên do vừa hội quân trở lại nên U23 Việt Nam chỉ tập khoảng 1 tiếng
Tiền vệ Khuất Văn Khang cho biết: "Sau khi kết thúc SEA Games toàn đội có quãng nghỉ 2-3 ngày, tinh thàn rất thoải mái. Sẵn sàng cho giải tiếp theo"
Văn Khang cũng chia sẻ HCV SEA Games chắc chắn là động lực lớn cho các cầu thủ để hướng tới giải châu Á
Đầu buổi tập HLV Kim Sang-sik cho các cầu thủ khởi động làm nóng cơ thể
Sau đó toàn đội chia thành các nhóm đá bóng ma
Lê Văn Hà (phải) và Tuấn Phong tập riêng do mới thi đấu cùng CLB
Lý Đức sở hữu thể hình nổi bật ở U23 Việt Nam
Tại U23 châu Á, U23 Việt Nam chạm trán U23 Jordan ở trận ra quân ngày 6/1, tiếp đó gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12/1
Ảnh: Hải Đăng