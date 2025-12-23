Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á

Tại U23 châu Á, U23 Việt Nam chạm trán U23 Jordan ở trận ra quân ngày 6/1, tiếp đó gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12/1