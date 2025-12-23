Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á

Hải Đăng, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 18:00 23/12/2025
U23 Việt Nam tập luyện buổi đầu tiên chuẩn bị cho giải U23 châu Á.

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á- Ảnh 1.

Chiều ngày 23/12, U23 Việt Nam tập luyện buổi đầu tiên tại Hà Nội chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á- Ảnh 2.

Dù vừa trải qua hành trình dài tại SEA Games 33 khá mệt nhưng ngay khi hội quân trở lại U23 Việt Nam đã có tinh thần tốt nhất

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á- Ảnh 3.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cười rạng rỡ, thoải mái vui đùa cùng các đồng đội

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á- Ảnh 4.

Đình Bắc và Quốc Việt khoe visual sáng bừng cả sân tập

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á- Ảnh 5.

Danh sách được HLV Kim Sang-sik triệu tập trong đợt tập trung này đều là các cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 33

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á- Ảnh 6.

Trong buổi tập đầu tiên do vừa hội quân trở lại nên U23 Việt Nam chỉ tập khoảng 1 tiếng

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á- Ảnh 7.

Tiền vệ Khuất Văn Khang cho biết: "Sau khi kết thúc SEA Games toàn đội có quãng nghỉ 2-3 ngày, tinh thàn rất thoải mái. Sẵn sàng cho giải tiếp theo"

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á- Ảnh 8.

Văn Khang cũng chia sẻ HCV SEA Games chắc chắn là động lực lớn cho các cầu thủ để hướng tới giải châu Á

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á- Ảnh 9.

Đầu buổi tập HLV Kim Sang-sik cho các cầu thủ khởi động làm nóng cơ thể

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á- Ảnh 10.

Sau đó toàn đội chia thành các nhóm đá bóng ma

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á- Ảnh 11.

Lê Văn Hà (phải) và Tuấn Phong tập riêng do mới thi đấu cùng CLB

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á- Ảnh 12.

Lý Đức sở hữu thể hình nổi bật ở U23 Việt Nam

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á- Ảnh 13.

Tại U23 châu Á, U23 Việt Nam chạm trán U23 Jordan ở trận ra quân ngày 6/1, tiếp đó gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12/1


Ảnh: Hải Đăng

 

