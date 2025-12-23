Herbalife Việt Nam ghi dấu ấn tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 với hơn 14.000 vận động viên tham gia

Đồng hành cùng sự kiện với vai trò nhà tài trợ chính thức, Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy lối sống năng động lành mạnh, kết hợp vận động thể chất và dinh dưỡng cân bằng trong cộng đồng.

Các vận động viên tham gia VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 chuẩn bị trước giờ xuất phát

VnExpress Marathon Hải Phòng là một trong những giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon – chuỗi giải uy tín được tổ chức thường niên tại nhiều địa phương trên cả nước. Năm 2025, giải tại Hải Phòng tạo dấu ấn đặc biệt không chỉ bởi quy mô kỷ lục mà còn bởi chất lượng chuyên môn và không khí thi đấu sôi nổi.

Hàng ngàn Vận động viên đường chạy của Giải VnExpress Marathon Hải Phòng 2025

Các vận động viên tranh tài ở bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng – từ người mới bắt đầu chạy bộ, người chạy phong trào cho đến các vận động viên chuyên nghiệp. Cung đường chạy đi qua khu vực đô thị hiện đại và các tuyến ven biển đặc trưng của Hải Phòng, bao gồm Đồ Sơn, mang đến trải nghiệm vừa thử thách về thể lực, vừa giàu cảm xúc.

Những khoảnh khắc sống động trên đường chạy của các Vận động viên

Sau những giờ tranh tài quyết liệt, các vận động viên xuất sắc nhất ở từng cự ly đã được vinh danh tại lễ trao giải. Ở các cự ly dài như 21km và 42km, nhiều vận động viên đạt thành tích ấn tượng, VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 ghi nhận 134 vận động viên hoàn thành cự ly 42km dưới 3 giờ, mức cao nhất từng xuất hiện tại một giải marathon trong nước. Vĩ Ly bất ngờ vô địch 42km, Hồng Lệ phá sâu PR, Đức Phước và Thu Hà trở lại sau SEA Games, về nhất cự ly 21km nam, nữ.

Ban Tổ Chức và Nhà tài trợ trao giải cho Các vận động viên đạt giải

Ban tổ chức cho biết chất lượng chuyên môn của giải năm nay được đánh giá cao, với sự tham gia của nhiều vận động viên có kinh nghiệm thi đấu ở các giải marathon lớn trong nước. Bên cạnh nhóm vận động viên đạt thứ hạng cao, hàng nghìn người tham gia ở các cự ly ngắn cũng hoàn thành đường chạy với tinh thần tích cực, xem giải đấu như một cột mốc đáng nhớ trong hành trình rèn luyện sức khỏe cá nhân.

Các thành viên từ Herbalife Việt Nam tham dự giải

Việc năm thứ ba liên tiếp tài trợ cho VnExpress Marathon Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò của Herbalife Việt Nam như một đối tác tích cực trong các hoạt động thể thao cộng đồng. Theo đại diện doanh nghiệp, việc đồng hành cùng các giải chạy quy mô lớn không chỉ góp phần vào sự thành công chung của giải và phát triển các tài năng thể thao mà còn góp phần khuyến khích cộng đồng duy trì thói quen vận động thường xuyên.

Đại diện nhà tài trợ Herbalife tại sự kiện Vnexpress Marathon Hải Phòng 2025

Ông Vũ Văn Thắng – Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia chia sẻ: ""Số lượng tham gia kỷ lục hơn 14.000 vận động viên của sự kiện năm nay là một minh chứng nữa cho thấy cộng đồng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thể dục thể thao và lối sống năng động. Việc tiếp tục hỗ trợ giải chạy này là một phần trong cam kết mạnh mẽ của chúng tôi nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc khuyến khích thêm nhiều người tham gia hoạt động thể chất mỗi ngày".

Herbalife Việt Nam là đối tác chính thức của hệ thống VnExpress Marathon từ năm 2022, tài trợ cho hàng loạt giải chạy quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn vận động viên tham gia mỗi năm. Riêng trong năm 2025, Herbalife đã đồng hành cùng các giải tại Hạ Long, Quy Nhơn, Nha Trang, Cần Thơ và Hải Phòng, góp phần tạo nên một mùa giải sôi động, giàu ý nghĩa và có sức lan tỏa rộng khắp.Góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và bền vững

Thông qua việc đồng hành cùng VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 và các giải chạy trên toàn quốc, Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động thể thao cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh hơn, năng động hơn và tích cực hơn.