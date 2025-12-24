Tiểu thư Harper là người chịu tổn thương nhất giữa drama nhà Beckham: Chẳng làm gì cũng bị anh cả "chặn đứng"

Vốn nghĩ út cưng sẽ giúp gia đình hàn gắn, ai ngờ tiểu thư Harper Beckham cũng bị anh cả "block" luôn rồi!

Drama gia đình Beckham tiếp tục khiến công chúng không khỏi xôn xao khi Brooklyn Beckham bị cho là đã chặn toàn bộ người thân trên Instagram. Và đáng nói hơn cả, em gái út Harper Beckham - mới 14 tuổi - cũng không ngoại lệ. Chi tiết này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, bởi Harper từ lâu vẫn được xem là "út cưng quốc dân", là thành viên vô tội nhất trong mọi mâu thuẫn đang âm ỉ giữa Brooklyn và bố mẹ.

Theo truyền thông Anh, Brooklyn đã âm thầm block bố David Beckham, mẹ Victoria Beckham, hai em trai Romeo và Cruz, đồng thời cắt luôn kết nối với Harper, chỉ vài tháng sau khi cô bé chính thức ra mắt tài khoản Instagram cá nhân. Việc Harper biến mất khỏi danh sách hơn 16 triệu người theo dõi của anh trai cả được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Brooklyn đang chủ động xa cách hoàn toàn với gia đình ruột.

Harper bị anh cả "block" dù chẳng làm gì

Điều khiến dư luận không khỏi bất ngờ là Harper gần như không liên quan đến bất kỳ tranh cãi nào. Cô bé mới 14 tuổi, luôn xuất hiện bên bố mẹ trong các sự kiện gia đình và được David - Victoria hết mực cưng chiều. Nhiều người từng hy vọng Harper sẽ là "sợi dây mềm" giúp hàn gắn mối quan hệ rạn nứt giữa Brooklyn và gia đình, nhưng thực tế lại đi theo hướng ngược lại: Brooklyn không để lại bất kỳ ngoại lệ nào.

Đến em gái út Harper từng được "cưng như trứng mỏng" cũng bị block, cậu cả nhà Beckham tuyệt tình thật sự!

Nguồn cơn của sự việc được cho là bắt đầu từ một chi tiết nhỏ nhưng gây hiệu ứng lớn. Brooklyn đã chia sẻ một clip hướng dẫn nướng gà. Victoria Beckham được cho là đã "like" bài đăng này, kéo theo hàng loạt bình luận từ người hâm mộ thúc giục Brooklyn làm lành với gia đình. Chính làn sóng bình luận công khai đó được cho là khiến Brooklyn khó chịu và quyết định chặn toàn bộ gia đình trên mạng xã hội.

Một nguồn tin thân cận với nhà Beckham chia sẻ rằng David và Victoria chưa bao giờ có ý định ngừng theo dõi con trai. Với họ, việc vẫn "follow" Brooklyn đơn giản là cách duy nhất để dõi theo cuộc sống của con trong bối cảnh hai bên đã không nói chuyện suốt nhiều tháng. Việc bị chặn, đặc biệt là khi Harper cũng bị kéo vào, khiến họ vô cùng đau lòng. Đó là kết nối cuối cùng với Brooklyn, và giờ thì nó cũng không còn nữa.

Gia đình Beckham từng rất đoàn kết (Ảnh: Wire Images)

Trong khi đó, Brooklyn được cho là đang muốn tuyệt đối yên tĩnh, tránh mọi áp lực từ gia đình ruột và truyền thông. Anh sẽ đón Giáng sinh tại Mỹ cùng vợ Nicola Peltz và gia đình bên vợ, thay vì trở về Anh đoàn tụ cùng bố mẹ, hai em trai và em gái út tại căn nhà trị giá hàng chục triệu bảng ở Cotswolds.

Từ một gia đình từng được xem là biểu tượng gắn kết của làng giải trí - thể thao thế giới, nhà Beckham giờ đây lại rạn nứt chưa từng có. Và việc Harper Beckham - cô út cưng mới 14 tuổi - cũng bị anh cả "block" có lẽ là chi tiết khiến câu chuyện này trở nên buồn và khó hiểu hơn bao giờ hết.