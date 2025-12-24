Dàn hotboy U22 Việt Nam nhận bằng khen của Bộ Công an sau thành tích HCV SEA Games 33, Đình Bắc khoe "sĩ hết đời"

Hải Đăng, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 08:30 24/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt và tặng Bằng khen cho các vận động viên, huấn luyện viên của lực lượng thể thao CAND đạt thành tích tại SEA Games 33.

Ngày 23/12, Bộ Công an đã tổ chức Chương trình gặp mặt, biểu dương huấn luyện viên, vận động viên thể thao Công an Nhân dân (CAND) đạt thành tích cao tại SEA Games 33. Trong đó có nhóm cầu thủ U22 Việt Nam gồm Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc của CLB CAHN; các cầu thủ Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Võ Anh Quân của CLB PVF-CAND; hai cầu thủ Quốc Cường, Nguyễn Tân của CLB Công an TPHCM. 

Trên trang cá nhân dàn cầu thủ tự hào khoe bằng khen sau hành trình đầy nỗ lực giành HCV SEA Games. Ai nấy cũng tự hào khi được ghi nhận, thậm chí tiền đạo Đình Bắc còn khoe bằng khen kèm trạng thái: "sĩ cả đời".

Dàn hotboy U22 Việt Nam nhận bằng khen của Bộ Công an sau thành tích HCV SEA Games 33, Đình Bắc khoe

Đình Bắc tự hào khoe bằng khen (Ảnh chụp màn hình)

Dàn hotboy U22 Việt Nam nhận bằng khen của Bộ Công an sau thành tích HCV SEA Games 33, Đình Bắc khoe

Quốc Cường nhận bằng khen (Ảnh: FBNV)

Dàn hotboy U22 Việt Nam nhận bằng khen của Bộ Công an sau thành tích HCV SEA Games 33, Đình Bắc khoe

Lý Đức bảnh bao đi nhận bằng khen (Ảnh: FBNV)

Dàn hotboy U22 Việt Nam nhận bằng khen của Bộ Công an sau thành tích HCV SEA Games 33, Đình Bắc khoe

Bộ Công an tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương huấn luyện viên, vận động viên thể thao CAND sau SEA Games 33 (Ảnh: FB Lý Đức)

Sau gần hai tuần tranh tài, lực lượng thể thao CAND đã giành tổng cộng 27 huy chương, gồm 11 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 7 huy chương Đồng. Cũng trong tối ngày 23/12, các HLV, VĐV thuộc lực lượng thể thao CAND tham dự SEA Games ở các nội dung thi đấu khác đều được khen thưởng.

 

Dàn trai đẹp U22 Việt Nam khoe visual sáng bừng, Đình Bắc tươi rói trong buổi tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày