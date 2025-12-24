Dàn hotboy U22 Việt Nam nhận bằng khen của Bộ Công an sau thành tích HCV SEA Games 33, Đình Bắc khoe "sĩ hết đời"

Ngày 23/12, Bộ Công an đã tổ chức Chương trình gặp mặt, biểu dương huấn luyện viên, vận động viên thể thao Công an Nhân dân (CAND) đạt thành tích cao tại SEA Games 33. Trong đó có nhóm cầu thủ U22 Việt Nam gồm Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc của CLB CAHN; các cầu thủ Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Võ Anh Quân của CLB PVF-CAND; hai cầu thủ Quốc Cường, Nguyễn Tân của CLB Công an TPHCM.

Trên trang cá nhân dàn cầu thủ tự hào khoe bằng khen sau hành trình đầy nỗ lực giành HCV SEA Games. Ai nấy cũng tự hào khi được ghi nhận, thậm chí tiền đạo Đình Bắc còn khoe bằng khen kèm trạng thái: "sĩ cả đời".

Đình Bắc tự hào khoe bằng khen (Ảnh chụp màn hình)

Quốc Cường nhận bằng khen (Ảnh: FBNV)

Lý Đức bảnh bao đi nhận bằng khen (Ảnh: FBNV)

Bộ Công an tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương huấn luyện viên, vận động viên thể thao CAND sau SEA Games 33 (Ảnh: FB Lý Đức)

Sau gần hai tuần tranh tài, lực lượng thể thao CAND đã giành tổng cộng 27 huy chương, gồm 11 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 7 huy chương Đồng. Cũng trong tối ngày 23/12, các HLV, VĐV thuộc lực lượng thể thao CAND tham dự SEA Games ở các nội dung thi đấu khác đều được khen thưởng.