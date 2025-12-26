Ngôi sao bóng đá liều lĩnh gặp bạn gái nóng bỏng bất chấp nguy cơ ngồi tù, nguyên nhân khiến công chúng phẫn nộ

Giữa cao điểm đại dịch COVID-19 hồi tháng 3/2020, khi cả châu Âu đang căng mình vì dịch bệnh, cái tên Luka Jovic bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích. Cựu tiền đạo Real Madrid khi đó đã liều lĩnh vi phạm quy định cách ly, thuê máy bay riêng bay từ Tây Ban Nha về Serbia chỉ để gặp bạn gái người mẫu xinh đẹp Sofija Milosevic. Theo truyền thông địa phương, chuyến về nước này nhằm mừng sinh nhật Sofija, thậm chí còn xuất hiện thông tin cho rằng cặp đôi đã ra ngoài ăn mừng trên đường phố Belgrade, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Cựu tiền đạo Real Madrid Juka Jovic suýt ngồi tù vì bất chấp gặp bạn gái dù vi phạm quy định cách ly (Ảnh: Gonzalo Arroyo Moreno, Getty Images)

Bạn gái xinh đẹp của Juka Jovic (Ảnh: Instagram nhân vật)

Thời điểm ấy, chính phủ Serbia đang khuyến cáo công dân làm việc ở nước ngoài không trở về từ các quốc gia có mức độ lây nhiễm cao, trong đó Tây Ban Nha đứng top đầu thế giới về số ca tử vong vì COVID-19. Vì vậy, hành động của Jovic không chỉ gây tranh cãi mà còn khiến anh đối diện nguy cơ ngồi tù tới 6 tháng. Sự việc nghiêm trọng tới mức Thủ tướng Serbia Ana Brnabic phải trực tiếp lên tiếng, gọi Jovic là một "tấm gương xấu", chỉ trích các ngôi sao bóng đá kiếm hàng triệu euro nhưng lại phớt lờ trách nhiệm xã hội và quy định cách ly.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, gia đình Luka Jovic đã lên tiếng bảo vệ anh. Cha của tiền đạo sinh năm 1997 khẳng định con trai mình đã xét nghiệm COVID-19 hai lần và đều âm tính, vì vậy mới tin rằng có thể trở về Serbia an toàn. Ông cho rằng dư luận đang đẩy sự việc đi quá xa, biến Luka thành "tội phạm lớn", đồng thời nhấn mạnh nếu con trai thực sự có tội thì gia đình sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Theo lời ông, Jovic về Belgrade và ở nhà, còn Sofija khi đó đang mang thai nên không hề ra ngoài, những hình ảnh vui vẻ lan truyền trên mạng thực chất là chụp từ trước đó ở Tây Ban Nha.

Cuối cùng, Luka Jovic thoát án tù nhưng vẫn phải nhận mức phạt 30.000 euro cho hành vi vi phạm quy định phòng dịch. Thời điểm ấy, Sofija Milosevic đang mang thai đứa con đầu lòng và đến cuối năm 2020, cặp đôi chào đón con trai Aleksej, trước khi có thêm bé Teodor hai năm sau. Bất chấp những ồn ào từng khiến sự nghiệp và hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mối quan hệ của Jovic và Sofija vẫn bền chặt theo thời gian.

Hiện tại, Luka Jovic đã rời Real Madrid sau quãng thời gian thất bại, lần lượt khoác áo Fiorentina, AC Milan và đang thi đấu cho AEK Athens. Vừa tròn 28 tuổi vào ngày 23/12/2025, tiền đạo người Serbia vẫn nhận được sự đồng hành từ người mẫu xinh đẹp Sofija.

Ảnh: Instagram nhân vật, The Sun.