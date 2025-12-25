HLV Mai Đức Chung đổi ý, tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tại VCK nữ châu Á 2026

Sau SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung xác nhận sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam do vấn đề lớn tuổi sau khi kết thúc hợp đồng ngày 31/12. Tuy nhiên, sau thời gian thương thảo, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về sự ổn định, kế thừa và tính liên tục trong công tác huấn luyện, đặc biệt trong bối cảnh tuyển nữ quốc gia sẽ bước vào VCK châu Á 2026, VFF và HLV Mai Đức Chung thống nhất tiếp tục hợp đồng.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VFF)

Ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia đánh giá việc HLV Mai Đức Chung đảm trách vị trí HLV trưởng đội tuyển nữ Quốc gia ở thời điểm này là lựa chọn phù hợp nhất, bảo đảm sự kế thừa về lực lượng, chiến thuật và định hướng phát triển, giúp đội tuyển nữ Quốc gia phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, đồng thời hướng tới mục tiêu thi đấu hiệu quả tại Vòng chung kết nữ châu Á 2026.

HLV trưởng Mai Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của LĐBĐVN, đồng thời khẳng định sẽ cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất tại Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026.

Theo kế hoạch, trong tháng 01/2026, đội tuyển nữ sẽ tập trung và tập huấn tại Trung Quốc, dự kiến thi đấu 02 trận giao hữu. Tiếp đó, đội sẽ sang Australia – quốc gia đăng cai Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026 để tập huấn đợt hai với 01 trận giao hữu trước khi chính thức bước vào giải đấu.