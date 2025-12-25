Bộ ảnh giáng sinh đẹp lung linh nhà Quế Ngọc Hải, ngắm biệt thự lộng lẫy nhà Thành Chung mới choáng

Dịp lễ giáng năm 2025 trùng với thời điểm V.League 2025/26 đang tạm nghỉ để U23 Việt Nam thi đấu, cũng vì vậy dàn cầu thủ Việt Nam có trọn vẹn thời gian dành cho gia đình. Cầu thủ Quế Ngọc Hải cùng vợ con thực hiện bộ ảnh giáng sinh cực đẹp. Hải Quế bảnh bao bên cạnh vợ Dương Thuỳ Phương và 3 cô công chúa. Bộ ảnh với tông màu chủ đạo là trắng, đỏ cùng với cây thông Noel khoe trọn visual sáng bừng của cả gia đình.

Gia đình 5 thành viên nhà Quế Ngọc Hải

3 cô công chúa xinh xắn đáng yêu bên bố mẹ

Quế Ngọc Hải ẵm con gái thứ 3

Nhìn sang nhà hậu vệ Nguyễn Thành Chung và vợ Ngô Tố Uyên cũng khiến dân tình thích thú. Nhà Thành Chung về nhà mới năm 2025, đây là căn biệt thự sang trọng tại một khu đô thị ở Hà Nội. Dịp giáng sinh cũng là lúc Tố Uyên được thoả sức trang hoàng nhà cửa. Những hình ảnh được cầu thủ sinh năm 1997 và vợ chia sẻ lên mạng xã hội đều khiến dân tình choáng nhẹ vì độ chịu chơi.

Vợ chồng Thành Chung tận hưởng khoảnh khắc bên nhau

Thành Chung cùng con trai gói quà

Bên trong biệt thự nhà Thành Chung lung linh sắc màu

Tố Uyên khéo léo trang hoàng nhà cửa dịp giáng sinh

Tiền vệ Võ Huy Toàn cũng đưa con trai mới sinh đi chơi giáng sinh

Văn Toàn đón giáng sinh tại nhà riêng

Minh Vương bảnh bao khoe ảnh giáng sinh lên trang cá nhân

Ảnh: FBNV