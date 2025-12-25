Thủ môn U23 Việt Nam làm lễ ăn hỏi với thạc sĩ hơn 3 tuổi, visual cô dâu sáng bừng, chuẩn "trai tài gái giỏi"

Mới đây, cựu thủ môn U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn đã tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái là Nguyễn Vũ Dương Hà. Trên trang cá nhân Văn Chuẩn tung loạt ảnh cực hạnh phúc kèm lời cảm ơn đến gia đình hai bên.

Văn Chuẩn và Dương Hà tổ chức lễ ăn hỏi

Quan Văn Chuẩn không chỉ được biết đến là "người nhện" tài năng của CLB Hà Nội và từng khoác áo U23 Việt Nam, mà còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi chuyện tình bền chặt, lãng mạn với cô vợ hơn tuổi – Nguyễn Vũ Dương Hà.

Cặp đôi bắt đầu công khai tình cảm vào năm 2020. Dù chênh lệch 3 tuổi (Văn Chuẩn sinh năm 2001, Dương Hà sinh năm 1998), nhưng cả hai luôn được khen ngợi là "trai tài gái giỏi". Văn Chuẩn là ngôi sao sân cỏ đầy triển vọng, còn Dương Hà lại sở hữu học vấn đáng nể khi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, hoàn thành bậc Thạc sĩ và hiện đang công tác trong ngành tài chính.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của cả hai. Trong chuyến du lịch châu Âu vào mùa hè, Quan Văn Chuẩn đã chọn Paris (Pháp), thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới để ngỏ lời cầu hôn bạn gái. Đến tháng 12/2025 thì cặp đôi chính thức tổ chức lễ ăn hỏi và chuẩn bị cho lễ cưới.

Cặp đôi được khen xứng đôi

Cả hai đã có gần 5 năm bên nhau

Văn Chuẩn và vợ mời nước họ hàng 2 bên

Khoảnh khắc cực tình trong ngày vui

Văn Chuẩn bảnh bao trong ngày quan trọng

Nhan sắc cực xinh của cô dâu Dương Hà

Ảnh: FBNV