Vụ VĐV Thái Lan chê tiền thưởng SEA Games ít, lãnh đạo lên tiếng khẳng định "không ăn chặn"

Ngay sau khi góp công lớn giúp đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan giành tấm HCV tại SEA Games 33, VĐV bóng chuyền Kissada Yamine Nilsawai đã bất ngờ tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia. Quyết định gây sốc này không xuất phát từ yếu tố chuyên môn mà bắt nguồn từ những bất cập trong chế độ tiền lương và thưởng.

Theo tờ Thairath (Thái Lan), Kissada bày tỏ sự thất vọng khi mức tiền thưởng cho tấm HCV bị cắt giảm gần 50% so với thông báo ban đầu. Đáng chú ý hơn, nam VĐV còn vạch trần thực trạng "đóng băng" thu nhập của các tuyển thủ quốc gia suốt hàng chục năm qua.

"Trong nhiều năm, trợ cấp mỗi ngày là 900 baht, nhưng thực nhận sau khi trừ các khoản phí chỉ còn 600 baht (khoảng 400.000 VNĐ). Mức này đã tồn tại từ thời một bát mì giá 35 baht, giờ giá đã lên 70 baht nhưng trợ cấp vẫn không đổi", Kissada chia sẻ. Anh khẳng định với mức thu nhập này, các VĐV đã gắn bó 15-16 năm như anh rất khó để trang trải cuộc sống và buộc phải ưu tiên thi đấu cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp để đảm bảo kinh tế.

Lãnh đạo lên tiếng

Trước những phản ứng gay gắt từ dư luận và cáo buộc về việc thu nhập bị hao hụt, ông Somporn Chaibangyang - Chủ tịch Hiệp hội Bóng chuyền Thái Lan (TVA) đã chính thức lên tiếng.

Lãnh đạo TVA bác bỏ các nghi vấn về việc "ăn chặn" hay thiếu minh bạch. Ông khẳng định việc khấu trừ một phần phụ cấp là quy trình bình thường, đã được áp dụng từ lâu và nằm ngoài thẩm quyền can thiệp của hiệp hội. "Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo vận động viên được thanh toán đầy đủ theo quy định. Hiệp hội không tự ý khấu trừ bất kỳ khoản phí nào của VĐV", ông Somporn nhấn mạnh. Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chưa xoa dịu được làn sóng tranh luận.