Toàn cảnh vụ Doãn Hải My bị gắn mác "làm chảnh" khi đỗ Thạc sĩ ĐH Luật, Mai Hà Trang nổi giận bênh vực

Tưởng chừng chỉ là một khoảnh khắc Q&A nhẹ nhàng với fan, mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - lại bất ngờ rơi vào một màn tranh cãi mới trên mạng xã hội. Câu chuyện xoay quanh việc vợ Văn Hậu xác nhận đã đỗ Thạc sĩ Đại học Luật (HLU) - thông tin vốn được nhiều người chúc mừng, nhưng lại bị một bộ phận netizen "bẻ lái" theo hướng tiêu cực.

Cụ thể, trong phần hỏi - đáp trên Instagram cá nhân, Doãn Hải My nhận được câu hỏi: "Có phải chị đỗ Thạc sĩ HLU không ạ?". Nàng WAG trả lời ngắn gọn: "Ô sao bác biết hay vậy". Tuy nhiên, ngay sau đó, một bình luận xuất hiện với nghi vấn rằng Doãn Hải My tự hỏi - tự trả lời để khoe thành tích, từ đó gắn mác cô là một "pick me girl".

Đáng nói, bình luận này lại nhận về cả nghìn lượt yêu thích, nhanh chóng châm ngòi cho một cuộc bàn tán sôi nổi. Không ít ý kiến tranh cãi, người đồng tình, kẻ phản đối, khiến cái tên Doãn Hải My tiếp tục bị đẩy lên "tâm bão" chỉ vì… học giỏi.

Giữa lúc netizen còn đang tranh luận chưa có hồi kết, Mai Hà Trang - vợ cầu thủ Hà Đức Chinh, đồng thời là bạn thân của Doãn Hải My, đã thẳng thắn lên tiếng đáp trả. Dưới bình luận gây tranh cãi, Mai Hà Trang viết: "Chơi với em ấy mấy năm nay chưa thấy pick me girl chỗ nào, toàn mấy má tự nghĩ ra xong gán cho người ta là pick me girl. Có mấy má tự hỏi tự trả lời ý, chứ ai rảnh đâu", kèm theo đó là loạt icon chắp tay lạy.

Màn bênh vực "đi thẳng vào vấn đề" này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều người. Không chỉ vậy, một netizen khác cũng vào xác nhận: "Tôi là người hỏi đây rồi. Doãn Hải My pick me girl chỗ nào?". Chi tiết này phần nào bác bỏ nghi vấn Doãn Hải My tự hỏi - tự trả lời để khoe thành tích, khiến lập luận gán mác "pick me girl" trở nên kém thuyết phục.

Thực tế, Doãn Hải My vốn được biết đến với hình ảnh học vấn tốt, cách nói chuyện nhẹ nhàng, ít khi khoe khoang quá đà. Việc cô xác nhận đỗ Thạc sĩ khi được hỏi, với nhiều người, đơn giản chỉ là trả lời đúng câu hỏi của fan, không hơn không kém.

Giữa drama, một người hâm mộ đã đề nghị: "Chị My ơi chị đăng video nhận bằng Thạc sĩ đi ạ. Cho mọi người cùng xem ạ". Doãn Hải My cũng đã trả lời thành thật: "Chị chỉ mới là được nhận vào học thôi chứ chưa có bằng đâu á em".

Một lần nữa, câu chuyện lại cho thấy: với người nổi tiếng, đôi khi chỉ cần một câu trả lời ngắn gọn cũng đủ để bị soi theo đủ mọi hướng - dù đúng hay sai.

Ảnh: FBNV