NSOC 2025 - Giải đấu eSports sinh viên bùng nổ với những con số “vô tiền khoáng hậu”

Giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc NSOC 2025 đã chính thức khép lại, đánh dấu một mùa giải rực rỡ và mang tính cột mốc đối với phong trào eSports sinh viên Việt Nam. Với quy mô tổ chức lên tới 10 tỷ đồng, riêng tổng giải thưởng 2 tỷ đồng, gấp đôi so với mùa giải đầu tiên, chất lượng chuyên môn cũng được nâng cao rõ rệt cùng sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, NSOC 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu eSports sinh viên uy tín và có ảnh hưởng hàng đầu tại Việt Nam.

Hơn 5000 sinh viên đến từ 170 trường Đại học, Cao đẳng tham gia tranh tài

NSOC 2025 ghi nhận sự tham gia của hơn 5.000 sinh viên đến từ 170 trường Đại học và Cao đẳng trên cả nước, trong đó có hơn 4000 tuyển thủ bộ môn Đấu Trường Chân Lý và hơn 200 đội tuyển Valorant, gấp hơn 3 lần so với số lượng đăng ký tại mùa giải đầu tiên 2023. Con số ấn tượng này không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu mà còn phản ánh sự phát triển mạnh mẽ, bài bản và chuyên nghiệp của phong trào thể thao điện tử trong cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Trải qua hàng trăm trận đấu vòng sơ loại và vòng loại đầy kịch tính tại hai miền Bắc - Nam, những tuyển thủ xuất sắc nhất đã hội tụ tại vòng Chung kết Quốc gia, tạo nên một mùa giải được đánh giá cao về chuyên môn, đa dạng chiến thuật và kịch tính bậc nhất trong hệ thống các giải đấu eSports dành cho sinh viên từ trước tới nay.

Vượt qua hơn 5000 tuyển thủ, team Galaxy Punch (đại diện miền Nam) lên ngôi Vô địch bộ môn Valorant và tuyển thủ Đàm Văn Sơn đến từ trường Đại học Điện Lực (đại diện miền Bắc) lên ngôi Vô địch bộ môn Đấu Trường Chân Lý

Hơn 32.000 sinh viên đồng hành và hơn 40 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội

Bên cạnh quy mô thi đấu, NSOC 2025 còn để lại dấu ấn đậm nét về mặt cộng đồng và truyền thông. Hơn 32.000 khán giả đã trực tiếp tham dự các hoạt động của giải đấu xuyên suốt từ 6 điểm trường Đại học NSOC Unitour, đến các trận đấu vòng sơ loại, vòng loại và Chung kết Quốc gia. Song song với đó, các nội dung liên quan đến NSOC 2025 trên các nền tảng mạng xã hội đã đạt gần 40 triệu lượt tiếp cận, tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và đưa NSOC trở thành sự kiện eSports sinh viên có độ phủ truyền thông lớn nhất trong năm 2025.

Hành trình kết nối và lan toả eSports học đường NSOC Unitour đi qua 6 điểm trường Đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Không chỉ dừng lại ở những trận đấu đỉnh cao, NSOC 2025 còn thực sự là một hành trình kết nối - giáo dục - truyền cảm hứng dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam với sự tham gia của 18 diễn giả chuyên môn, gần 30 nghệ sĩ, KOLs cùng hàng trăm cosplayer.

Trong suốt mùa giải, NSOC 2025 cũng đã xuất hiện trên hơn 100 bài báo và bản tin truyền hình, không chỉ cập nhật kết quả thi đấu mà còn khai thác sâu những câu chuyện về hành trình nỗ lực, tinh thần thể thao và văn hóa eSports lành mạnh của cộng đồng sinh viên Việt Nam. Qua đó, NSOC dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu thuần túy để trở thành một hiện tượng văn hóa - xã hội trong giới trẻ.

Hơn 30 đối tác, nhà tài trợ đồng hành

Bên cạnh sự quan tâm từ cộng đồng và truyền thông, NSOC 2025 còn ghi nhận sự đồng hành của hơn 30 đối tác đến từ nhiều lĩnh vực. Sự chung tay của các đơn vị đối tác không chỉ góp phần nâng cao quy mô, uy tín của giải đấu, mà còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của doanh nghiệp đối với hệ sinh thái eSports sinh viên, khẳng định NSOC là nền tảng kết nối hiệu quả giữa thương hiệu, nhà trường và thế hệ trẻ đam mê thể thao điện tử.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Cùng Vươn Tầm đồng hành cùng NSOC 2025 với vai trò Đơn vị Đồng hành Kim cương.

Wake-up 247 đồng hành cùng NSOC 2025 với vai trò Đơn vị Đồng hành Vàng tiếp sức cho sinh viên trên hành trình chinh phục đỉnh cao eSports.

Với tư cách Đơn vị Đồng hành cùng NSOC 2025, Crossfire: Legends muốn lan tỏa thông điệp eSports không chỉ là trò chơi, mà là hành trình rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội.