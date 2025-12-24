Fan meeting T1 tại Việt Nam: Sự kiện hoành tráng nhưng nhiều tranh cãi, ban tổ chức nói gì?

VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled diễn ra trong hai ngày 20 và 21/12 tại Hà Nội vừa qua không chỉ là sự kiện Esports mà nó hệt như một lễ hội“off-fan” lớn bậc nhất việt Nam cả fan LoL, fan T1, fan các tuyển thủ All Star Việt Nam... Chính vì vậy, bên cạnh những khoảnh khắc khiến người hâm mộ vỡ òa khi lần đầu được gặp trọn vẹn đội hình huyền thoại của thể thao điện tử T1, sự kiện cũng trở thành tâm điểm tranh luận về kịch bản chương trình, công tác tổ chức và cảm giác tiếc nuối dành cho đội tuyển các tuyển thủ All-Star Việt Nam. Trước phản hồi trái chiều, VPBank đã lên tiếng nhận trách nhiệm, đồng thời làm rõ một số thông tin sai lệch lan truyền trên mạng.

Sự kiện eSports “hoành tráng” nhất Việt Nam

Trước hết, không thể phủ nhận VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled đã tạo ra một cơn sốt trong giới game thủ khi ngân hàng này lần đầu tiên đưa toàn đội hình T1 đến Việt Nam tổ chức fan meeting. Với người hâm mộ, T1 không đơn thuần là một đội tuyển, T1 là một biểu tượng văn hóa đại chúng của Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), nơi hình ảnh tuyển thủ, câu chuyện chiến thắng và bản sắc đội tuyển được hàng triệu game thủ Việt Nam dõi theo mỗi ngày. Bên cạnh đó, việc toàn bộ đội hình T1 xuất hiện tại Việt Nam cũng như một lời khẳng định ngầm rằng Việt Nam đủ sức trở thành một điểm đến của eSports toàn cầu.

Thứ hai là chương trình được festival hóa, thay vì chỉ dựng một sân khấu để T1 giao lưu cùng fan, ban tổ chức đưa sự kiện thành một ngày hội thể thao điện tử dành cho cộng đồng với nhiều hoạt động như showmatch, cosplay, khu trưng bày cup, khu trải nghiệm - tương tác, các không gian dành cho fan… Chuỗi sự kiện cũng được tổ chức trong hai ngày liên tục tạo nên một hành trình cảm xúc mới mẻ, trọn vẹn và hoành tráng cho cộng đồng. Điều này phù hợp với đặc thù fandom eSports: họ không đến chỉ để xem một trận đấu, họ đến để sống trong trải nghiệm - gặp thần tượng, gặp cộng đồng cùng tần số, lưu giữ kỷ niệm và tạo ra nội dung cá nhân.

Thứ ba, chương trình cho thấy tiềm năng khai thác văn hóa của eSports tại Việt Nam. Khi một sự kiện có thể thu hút đông đảo khán giả, tạo lượng thảo luận lớn và khiến nhiều nhóm công chúng quan tâm (fan cứng, khán giả phổ thông...), eSports đã bước ra khỏi tệp “niche” để trở thành một sản phẩm giải trí đại chúng. Tuy nhiên, cũng chính bởi sự “niche”, thị trường này cần những cách tiếp cận đặc thù hơn như: kỳ vọng và mong muốn của khán giả eSports, tiêu chuẩn tổ chức có những yêu cầu riêng.

Cuối cùng, về mặt biểu tượng, ý tưởng về trận showmatch lịch sử của một đội hình All-Star Việt Nam đấu với 6 lần vô địch thế giới T1 là một lựa chọn rất có trọng lượng. BTC đã chọn đội hình All-Star Vietnam là những cái tên hàng đầu nhiều thế hệ trong giới LMHT như Thầy Giáo Ba, Archie, Levi, SofM và Kiaya và đặt họ đứng cùng với các nhà vô địch thế giới, đưa ra một thông điệp đầy tự hào về eSports Việt Nam.

Những tranh cãi bùng phát sau sân khấu

Tuy nhiên, sự kiện đã diễn ra bùng nổ nhưng cũng kéo theo rất nhiều tranh luận, trong đó, chủ đề lớn nhất tập trung vào việc nhiều khán giả cảm thấy All-Star Việt Nam chưa được đặt ở vị trí xứng đáng với vị thế của họ trong một sự kiện được tổ chức trên sân nhà, mà một trong những điểm mấu chốt là BTC đã không sắp xếp các tuyển thủ được giao lưu hay bắt tay cùng T1 trên sân khấu.

Thêm nữa, một sự kiện eSports khác concert ở chỗ có yếu tố thi đấu. Nếu các concert thường là sự tương tác trực tiếp giữa “ngôi sao” và khán giả, thì eSports sẽ là tương tác giữa hai đội tuyển và khán giả tận hưởng sự tương tác đó. Thế nên trong câu chuyện tổ chức các sự kiện eSports, các đội tuyển luôn là trung tâm với những “văn hóa” riêng, mà nếu nhà tổ chức không có kinh nghiệm, khi “phạm luật” sẽ rất dễ khiến khán giả phản ứng. Và điều này đã xảy ra.

Làn sóng phàn nàn, la ó còn xoay quanh một số nội dung khác như nhầm tên tuyển thủ Peyz khi giới thiệu chào đón anh ra sân khấu; đồ ăn, nước uống của các gian hàng chưa đáp ứng đủ nhu cầu, camera bị chê vô duyên cho 1 sự kiện eSports, thường xuyên bắt quá nhiều hình khán giả trong khi cái họ cần là khoảnh khắc và hoạt động của tuyển thủ…

Mạng xã hội ngay lập tức đã trở thành một “lò lửa” để cộng đồng fan trút giận. Có những ý kiến xác đáng, xây dựng nhưng cũng không thiếu nội dung suy diễn cực đoan của đám đông phẫn nộ, khiến những tranh cãi nhiều khi đi xa khỏi bản chất ban đầu.

Bên cạnh đó, cần nhìn nhận đặc thù của cộng đồng game thủ nói chung và fan LMHT nói riêng, là nhóm khán giả có mức độ bùng nổ cảm xúc cao và phong cách phản hồi rất trực diện. Chính đặc thù này khiến các phản hồi sau sự kiện dễ bị “khuếch đại” cả về tốc độ lẫn cường độ, đôi khi gây choáng váng với người ngoại đạo.

VPBank chính thức lên tiếng

Trước phản hồi trái chiều, đại diện BTC đã thông tin nhận trách nhiệm về sự thiếu chuyên môn, thiếu tinh tế trong một số sắp xếp và vận hành một chương trình lễ hội esports kéo dài 2 ngày với nhiều hoạt động đa dạng, đồng thời thừa nhận hạn chế về kinh nghiệm khi lần đầu tổ chức một sự kiện eSports có quy mô lớn và độ phức tạp cao.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi khai phá lĩnh vực eSports với một “đề bài” rất lớn là đưa đội tuyển huyền thoại nhất thế giới T1 đến Việt Nam trong một sự kiện quy mô gần 20 nghìn người trong hai ngày, đặc biệt ngày 2 với nội dung đội tuyển thi đấu và giao lưu liên tục 7 tiếng trên sâu khấu, nên đã không tránh khỏi thiếu sót trong khâu tổ chức. Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến các tuyển thủ All-Star Vietnam, đội tuyển Tứ Hùng, các khán giả tham dự với những trải nghiệm không tốt. BTC khẳng định tuyệt đối tôn trọng các tuyển thủ và rất trân quý cơ hội được đồng hành cùng tất cả, từ tuyển thủ, caster, các MC và khán giả trong sự kiện này.”.... đại diện VPBank chia sẻ.

BTC cũng cho biết đã lắng nghe và ghi nhận toàn bộ các phản hồi từ cộng đồng, đặc biệt là những ý kiến đóng góp và xây dựng của cộng đồng fan T1, đồng thời nhanh chóng khắc phục trong khả năng của BTC. “Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn chủ động thay đổi, điều chỉnh trong khả năng có thể để để mang lại những trải nghiệm tốt hơn”.

Song song, BTC cũng trao đổi chính thức về một số thông tin bị lan truyền chưa chính xác. BTC khẳng định không có việc không trả chi phí cho các tuyển thủ tham gia showmatch như một số bài đăng, đối xử công bằng với các fandom và hoàn toàn không có chủ trương trục lợi từ các vật phẩm liên quan đến sự kiện. Theo BTC, các thông tin này xuất phát từ việc hiểu sai, suy diễn, cắt ghép hoặc truyền đạt ngoài ngữ cảnh.

Nhìn rộng hơn, VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled không chỉ là một cột mốc đáng nhớ, mà còn là mà còn là một phép thử lớn đối với một nhãn hàng lần đầu tổ chức sự kiện eSports có quy mô lớn tại VN. Trong bối cảnh eSports là lĩnh vực có đặc thù vận hành hoàn toàn khác các sự kiện giải trí truyền thống, sự “vỡ bài” ở một số điểm chạm trải nghiệm khán giả là điều có thể xảy ra.

Việc khai mở một thị trường mới tất yếu đi kèm rủi ro, tranh cãi và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để cải thiện. Nếu những kinh nghiệm từ sự kiện lần này được tiếp thu một cách nghiêm túc cùng sự cầu thị, tận tâm và đầu tư đúng mức từ các nhãn hàng lớn, eSports Việt Nam hoàn toàn có thể bước sang giai đoạn phát triển mới – nơi các sự kiện ngày càng nhiều hơn, chất lượng hơn và xây dựng được niềm tin bền vững từ cộng đồng.