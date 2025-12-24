"Bà hàng xóm" tiết lộ tính cách thật của Doãn Hải My khi về quê chồng, tiểu thư có "không hiền" như lời đồn?

Những ngày qua, cái tên Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi vướng vào loạt tin đồn xoay quanh mối quan hệ với gia đình nhà chồng. Từ việc bị cho là "to tiếng", "thiếu lễ phép" cho đến thái độ bị nhận xét là không hòa hợp khi về quê, tiểu thư Hà thành liên tục bị réo tên trong các cuộc tranh luận trái chiều.

Giữa lúc câu chuyện còn chưa ngã ngũ, một tài khoản tự nhận là hàng xóm gần nhà chồng Doãn Hải My tại Hưng Hà (Thái Bình) đã bất ngờ để lại bình luận gây chú ý, hé lộ những gì được cho là "tính cách thật ngoài đời" của nàng WAG khi về quê.

Theo chia sẻ này, người phụ nữ cho biết bản thân sống gần nhà chồng của Doãn Hải My, đã nhiều lần bắt gặp cô ngoài đời. Trái với những lời đồn đang lan truyền, người này nhận xét Doãn Hải My hiền lành, dễ thương, không hề có thái độ "chảnh" hay tỏ ra tiểu thư xa cách. Thậm chí, cô còn được khen là xinh xắn, gần gũi, khiến người đối diện có thiện cảm.

Đáng chú ý, "bà hàng xóm" này còn để lại một bức ảnh chụp cùng Văn Hậu làm bằng chứng rồi kể lại một chi tiết nhỏ nhưng gây thiện cảm: "hôm gặp vợ chồng bạn, xin chụp ảnh cùng, vợ dễ thương mà". Chính vì vậy, người này cho rằng việc Hải My bị gán cho hình ảnh "hỗn" hay "thiếu lễ phép" là quá nặng nề và có phần oan uổng: "Đừn ghé bạn mà bịa ra nói bạn vậy, tội bạn".

Bình luận của "bà hàng xóm" nhà Văn Hậu bênh vực Doãn Hải My đang gây chú ý (Ảnh: Tâm Tít)

Bình luận nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh trước đó, Doãn Hải My từng nhẹ nhàng lên tiếng phủ nhận tin đồn, khẳng định mọi thông tin tiêu cực lan truyền đều không đúng sự thật. Cách phản hồi điềm tĩnh, không đôi co của cô cũng nhận về nhiều ý kiến tích cực, cho rằng nàng WAG chọn cách ứng xử khá khéo léo giữa tâm bão dư luận.

Dĩ nhiên, câu chuyện hiện vẫn chỉ dừng lại ở chia sẻ một chiều từ người tự nhận là hàng xóm, chưa thể xem là kết luận cuối cùng. Tuy vậy, chi tiết này phần nào cho thấy một góc nhìn khác đời thường hơn về Doãn Hải My - không phải hình ảnh drama trên mạng, mà là cô gái trẻ khi trở về quê chồng, sinh hoạt giữa làng xóm như bao người.