VĐV nổi tiếng bị phát hiện đã chết trong phòng khách sạn giữa kì tập huấn chuẩn bị cho Olympic mùa đông

Làng thể thao quốc tế đang rúng động trước thông tin Sivert Guttorm Bakken, vận động viên biathlon nổi tiếng của Na Uy và là một trong những ứng viên sáng giá cho Olympic Mùa đông, đã qua đời ở tuổi 27. Bi kịch xảy đến đột ngột khi thi thể của anh được phát hiện trong phòng khách sạn tại Ý, nơi Bakken đang tham gia trại huấn luyện chuẩn bị cho mùa giải quan trọng nhất sự nghiệp.

Thông tin đau lòng này đã được Hiệp hội Biathlon Na Uy chính thức xác nhận vào tối 23/12. Theo thông báo, nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa được làm rõ, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

Liên đoàn Biathlon Quốc tế (IBU) vừa thông báo Sivert Guttorm Bakken đã qua đời ở tuổi 27 (Ảnh: Olympics)

Thời điểm được phát hiện qua đời, Bakken đang lưu trú tại Lavaze, dãy Alps (Ý) để tập huấn cùng đội tuyển. Đây là giai đoạn then chốt khi anh đang nỗ lực cạnh tranh một suất trong đội hình Na Uy tham dự Olympic Mùa đông dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới. Giấc mơ Olympic - thứ mà Bakken theo đuổi suốt nhiều năm - đã mãi mãi dang dở.

Chia sẻ về mất mát này, bà Emilie Nordskar, Quyền Tổng thư ký Hiệp hội Biathlon Na Uy, nghẹn ngào cho biết: "Những suy nghĩ đầu tiên của chúng tôi lúc này dành cho gia đình Sivert và tất cả những người yêu thương anh ấy, cả ở Na Uy lẫn nước ngoài. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại Ý".

Bakken được tìm thấy đã chết trong phòng khách sạn nơi anh đang tham gia một trại huấn luyện (Ảnh: The Sun)

Sivert Guttorm Bakken từng là cái tên được kỳ vọng lớn của biathlon Na Uy. Năm 2022, anh giành chiến thắng cá nhân duy nhất trong sự nghiệp tại Cúp Thế giới Biathlon ở Holmenkollen, một cột mốc đáng nhớ. Tuy nhiên, cùng năm đó, Bakken buộc phải tạm dừng thi đấu vì viêm cơ tim, căn bệnh nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp thể thao đỉnh cao.

Sau quãng thời gian dài điều trị và hồi phục, Bakken trở lại thi đấu vào năm 2024, mang theo quyết tâm và tinh thần không khuất phục. Sự trở lại của anh từng được xem là câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí và nghị lực trong làng biathlon thế giới.

Vận động viên trượt tuyết kiêm bắn súng nổi tiếng Sivert Guttorm Bakken đã qua đời ở tuổi 27 (Ảnh: The Sun)

Chủ tịch Liên đoàn Biathlon Quốc tế, Olle Dahlin, đã mô tả sự ra đi của Bakken là "không thể hiểu nổi": "Sự trở lại của Sivert sau một giai đoạn khó khăn lớn lao mang đến niềm vui cho toàn bộ gia đình biathlon. Đó là minh chứng cho sự kiên cường và quyết tâm phi thường của anh ấy. Việc Sivert ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ là điều không thể chấp nhận được, nhưng anh ấy sẽ mãi không bị lãng quên".

Nhiều đồng đội và đối thủ cũng gửi lời tiễn biệt đầy xúc động. Sturla Holm Laegreid, một trong những biathlete hàng đầu Na Uy, gọi Bakken là "một trong những con người cứng rắn nhất" mà anh từng biết. Trên Instagram, Laegreid viết: "Nơi mà người khác sẽ bỏ cuộc, bạn vẫn tiếp tục tiến lên. Sivert, bạn là tấm gương và nguồn cảm hứng với sự quyết tâm mà chúng tôi chỉ có thể mơ ước".

Sự ra đi của Sivert Guttorm Bakken không chỉ là mất mát của riêng thể thao Na Uy, mà còn để lại nỗi tiếc thương sâu sắc cho cộng đồng thể thao thế giới - nơi một tài năng trẻ, một chiến binh kiên cường đã dừng lại quá sớm, khi giấc mơ Olympic vẫn còn dang dở.