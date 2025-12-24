Cầu thủ bóng đá đau đớn chết lặng khi bạn gái xinh đẹp bị nữ quái xế tông tử vong rồi bỏ trốn

Làng bóng đá Hà Lan những ngày qua không khỏi bàng hoàng trước bi kịch xảy đến với Mark Verkuijl - tiền vệ trẻ của CLB Ajax. Ở tuổi 19, khi sự nghiệp còn đang ở giai đoạn khởi đầu, Verkuijl phải đối mặt với nỗi đau quá lớn: bạn gái anh, Elisa (21 tuổi), đã qua đời sau một vụ tai nạn tông xe rồi bỏ trốn.

Vụ việc xảy ra vào ngày 18/12 trên tuyến đường nối giữa Ede và Veenendaal, khu vực miền trung Hà Lan. Trong lúc Elisa đang chạy bộ như thường lệ, cô bất ngờ bị một chiếc ô tô tông trúng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, cô gái trẻ đã không qua khỏi vì chấn thương quá nặng. Theo thông tin từ cảnh sát, tài xế gây tai nạn - một phụ nữ 54 tuổi - đã rời khỏi hiện trường, nhưng sau đó bị lực lượng chức năng lần ra và bắt giữ tại nhà riêng ngay trong tối cùng ngày.

Bạn gái của cầu thủ trẻ Mark Verkuijl đã thiệt mạng vì bị xe tông khi đang chạy bộ (Ảnh: Jam Press)



Nỗi đau mất mát ấy được thể hiện rõ trong trận đấu của Jong Ajax diễn ra ngày 22/12. Trước giờ bóng lăn, toàn đội đã dành một phút mặc niệm, đồng thời đeo băng tang đen để tưởng nhớ Elisa. Đáng chú ý, Mark Verkuijl - dù vẫn đang hồi phục chấn thương gân kheo - đã xuất hiện và giơ cao chiếc áo Ajax in tên bạn gái, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trong khoảnh khắc khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Tiền vệ Mark Verkuijl của Ajax bật khóc trong buổi lễ tri ân bạn gái Elisa (Ảnh: ESPN)

Chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 21 của trận đấu, cả khán đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay tưởng niệm, con số trùng với độ tuổi Elisa khi qua đời. Verkuijl tiếp tục cầm chiếc áo của cô trên khán đài, lặng lẽ đối diện với nỗi đau quá lớn ở tuổi đời còn rất trẻ.

Trận đấu hôm ấy khép lại với thất bại 0-2 của Jong Ajax trước RKC Waalwijk. Tuy nhiên, kết quả trên sân dường như không còn quá quan trọng. Sự ra đi đột ngột của Elisa đã khiến toàn đội bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, đến mức không thể tập luyện trong nhiều ngày sau đó. Ban lãnh đạo Ajax đã cho các cầu thủ thời gian để ổn định tinh thần, trong khi nhiều thành viên CLB, bao gồm Giám đốc phụ trách bóng đá Marijn Beuker, đã trực tiếp đến thăm và chia buồn cùng Verkuijl.

Được biết, trước khi tai nạn đau lòng xảy ra, Mark và Elisa đang lên kế hoạch mua nhà và xây dựng tương lai chung. Giấc mơ ấy giờ đây mãi mãi dang dở. Hiện tại, cuộc điều tra về vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành.

Ở mùa giải năm nay, Mark Verkuijl đã có 10 lần ra sân cho Jong Ajax và ghi 1 bàn thắng, nhưng vẫn chưa kịp ra mắt đội một Ajax. Trong khoảnh khắc khó khăn nhất cuộc đời, điều còn lại với tiền vệ trẻ này là sự sẻ chia từ CLB, đồng đội và người hâm mộ - những cái ôm thầm lặng giữa bi kịch quá lớn.