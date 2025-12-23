Thầy Giáo Ba chính thức lên tiếng về sự kiện fanmeeting T1

Thầy Giáo Ba lên tiếng về fanmeeting T1

Trước khi sự kiện fanmeeting T1 chính thức diễn ra, có lẽ không ai có thể ngờ rằng sự kiện lớn nhất làng Esports Việt lại có thể kéo theo những drama lùm xùm như vậy. Thậm chí, vụ việc còn liên quan đến những nhân vật tên tuổi của VCS càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Và mới đây, ngay sau một loạt tranh luận của cộng đồng, Thầy Giáo Ba đã chính thức lên tiếng.

Thầy Giáo Ba lên tiếng về fanmeeting T1.

Theo đó, nam streamer khẳng định sau khi sự kiện kết thúc, phía BTC đã liên hệ và thực sự đã trao cho phía Việt Nam áo có chữ ký của các tuyển thủ T1 và bản thân Thầy Giáo Ba còn xin được áo Faker. Đồng thời, nam streamer cũng gửi lời nhắn nhủ cộng đồng nên "hoan hỷ" cho sự kiện lần này còn nhiều thiếu sót do tổ chức lần đầu. Thậm chí, Thầy Giáo Ba khẳng định những chia sẻ của mình hoàn toàn là sự thật.

Anh cũng kêu gọi cộng đồng nên "hoan hỷ".

Có lẽ những tranh cãi xung quanh fanmeeting T1 cũng nên hạ nhiệt sau chia sẻ của Thầy Giáo Ba

Thực tế, việc có những sai sót là chuyện khó tránh, nhất là với một sự kiện lớn như fanmeeting T1. Tuy nhiên, với những gì Thầy Giáo Ba đã chia sẻ, có lẽ sự việc cũng nên hạ nhiệt như chính nam streamer đã kêu gọi.