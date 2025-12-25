Giáng sinh vẫn không ngừng drama: Cậu cả nhà Beckham ngầm châm biếm khi bị em trai vạch trần chuyện chặn cả nhà trên MXH

Drama gia đình nhà Beckham tiếp tục leo thang ngay ngày Giáng sinh. Mới đây, Brooklyn Beckham bất ngờ có động thái khiến MXH xôn xao khi đăng tải một đoạn video mang hàm ý "đáp trả" giữa lúc bị cho là đã chặn bố mẹ và các em ruột trên Instagram.

Cụ thể, trên tài khoản TikTok Cloud23 hot sauce, Brooklyn đăng clip dạo bước giữa thành phố với nhạc nền Telephone của Lady Gaga. Đáng nói, anh cố tình nhấn mạnh câu hát: "Sorry I cannot hear you, I'm kinda busy" (Tạm dịch: Xin lỗi, tôi không nghe thấy, tôi đang khá bận), thậm chí còn để dòng chữ này nổi bật ngay trên video. Không ít netizen cho rằng đây là lời châm biếm ngầm nhắm thẳng vào gia đình giữa lúc mâu thuẫn đang căng như dây đàn.

Động thái này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi em trai Brooklyn - Cruz Beckham phản pháo cực gắt, khẳng định việc bố mẹ unfollow Brooklyn là không đúng sự thật. Trên Instagram Story, Cruz thẳng thắn viết: "Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ unfollow con trai mình. Hãy làm rõ sự thật đi. Họ thức dậy và thấy bị chặn… tôi cũng vậy". Theo truyền thông Anh, David và Victoria tin rằng Brooklyn đã chủ động chặn họ, như một dấu hiệu cho thấy sự "xa cách hoàn toàn" với gia đình.

Căng thẳng càng lộ rõ khi Brooklyn không về đoàn tụ cùng gia đình Beckham trong dịp Giáng sinh. Thay vào đó, anh ở lại Mỹ để đón lễ cùng vợ Nicola Peltz và gia đình nhà vợ tại Miami, trong khi David, Victoria cùng các con Romeo, Cruz và Harper quây quần tại biệt thự ở Cotswolds. Quyết định này được xem là cú sốc lớn với gia đình Beckham, nhất là khi năm ngoái cả nhà từng đón Giáng sinh bên nhau tại Miami trong không khí vô cùng ấm áp.

Không chỉ Brooklyn, vợ anh - Nicola Peltz - cũng không còn follow David và Victoria, và ngược lại. Mối quan hệ đôi bên được cho là đã rạn nứt nghiêm trọng từ lâu, đặc biệt sau khi Brooklyn và Nicola không tham dự bất kỳ buổi tiệc sinh nhật 50 tuổi nào của David hồi tháng 5, cũng như không lên tiếng chúc mừng khi bố được phong tước Hiệp sĩ vào tháng 11.

Giữa drama, David và Victoria đã nhiều lần "đưa cành ô liu" mong hàn gắn tình cảm. Anh đăng ảnh cũ chụp cùng Brooklyn và các con trai, trong khi Cruz cũng chia sẻ khoảnh khắc thân thiết của hai anh em trên bãi biển Brazil như một cách nhắn nhủ rằng gia đình vẫn luôn nghĩ về Brooklyn. Tuy nhiên, mọi nỗ lực dường như vẫn chưa mang lại kết quả.

Trong lúc Brooklyn tận hưởng Giáng sinh bên gia đình nhà vợ ở Miami, David và Victoria dành thời gian bên ba người con Romeo, Cruz, Harper trong biệt thự triệu đô. Mùa lễ năm nay với nhà Beckham vừa ngọt ngào, vừa đắng cay. Dẫu vậy, Victoria Beckham vẫn cố giữ bầu không khí tích cực.

Trên trang cá nhân, bà mẹ 4 con đều đặn chia sẻ những khoảnh khắc chuẩn bị đón Giáng sinh. Đêm Giáng sinh, Victoria đăng tải đoạn clip Sir David Beckham tự tay chặt cây thông Noel, vác vào nhà, tháo lưới, rồi cặm cụi treo đèn trang trí. Video khép lại bằng nụ cười rạng rỡ của David khi treo những quả cầu cuối cùng lên cây.