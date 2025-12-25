Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt Giáng sinh vì giao diện thiên thần, visual nét căng, xinh yêu quá đỗi!

Giáng sinh năm nay, bé Lisa (tên thật là Thuỳ Linh) - con gái út của cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển bất ngờ trở thành "nhân vật chiếm spotlight" trên mạng xã hội khi loạt ảnh mới được chia sẻ. Ngay từ những khung hình đầu tiên, cô bé đã khiến netizen không khỏi xuýt xoa bởi vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu đúng chuẩn "thiên thần mùa Noel".

Trong concept Giáng sinh tông hồng - trắng ngọt lịm, Lisa diện váy công chúa bồng bềnh, kết hợp áo choàng lông trắng và điểm nhấn trái tim lấp lánh trước ngực. Gương mặt bầu bĩnh, làn da hồng hào cùng đôi mắt to tròn long lanh giúp visual của cô bé trở nên nổi bật dù đứng ở bất kỳ góc máy nào. Từ khoảnh khắc đứng yên tạo dáng đến lúc cười tươi khoe răng sữa, Lisa đều ghi điểm bởi nét đáng yêu tự nhiên, không hề gượng gạo.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục để lại những lời khen có cánh như: "Xinh hơn AI là có thật", "Visual nét hơn Sony", hay "Nhìn cứ tưởng mẫu nhí nước ngoài", "Thiên thần Giáng sinh đây rồi". Nhiều người còn hài hước cho rằng Lisa chính là minh chứng rõ nhất cho màn kết hợp gen trội của bố mẹ, khi cả Khánh Thi lẫn Phan Hiển đều sở hữu ngoại hình sáng và thần thái nổi bật.

Thực tế, Lisa từ lâu đã được xem là một trong những nhóc tỳ Vbiz sở hữu visual ấn tượng, càng lớn càng xinh. Mỗi lần xuất hiện, cô bé đều nhận về "cơn mưa" lời khen nhờ thần thái dạn dĩ trước ống kính và khả năng tạo dáng chẳng khác nào mẫu nhí chuyên nghiệp.

Không cần ông già Noel mang quà, Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã tự mình "phát quà visual" cho cộng đồng mạng mùa Giáng sinh năm nay. Với giao diện thiên thần ngọt ngào thế này, danh xưng "em bé Giáng sinh xinh nhất Vbiz" xem ra cũng chẳng hề quá lời.

Ảnh: FBNV