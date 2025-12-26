Văn Toàn từ chối Hoà Minzy

Tình bạn hơn chục năm của Văn Toàn - Hoà Minzy vừa có "biến căng" nho nhỏ ngay dịp Noel. Khi Hoà Minzy háo hức đăng poster fan concert tại TP.HCM và gọi thẳng tên bạn thân nhờ chia sẻ bài để truyền thông sự kiện như bao lần cô nàng ra nhạc, Văn Toàn lại… thẳng thừng từ chối. Chưa hết, tiền đạo sinh năm 1996 còn hé lộ chuyện đã nhận vé mời nhưng không đi, vẫn bị trừ hẳn 10 triệu đồng khiến dân mạng vừa thương vừa cười không ngớt.

Cụ thể, ngày 24/12, trên trang cá nhân, Hoà Minzy đã đăng tải poster fan concert tổ chức tại TP.HCM và không quên "réo tên" người bạn thân Nguyễn Văn Toàn, mong anh chàng chia sẻ bài giúp mình lan toả thông tin. Tưởng đâu lời kêu gọi sẽ được đáp lại ngay và luôn, ai ngờ Văn Toàn lại có màn phản hồi khiến chính chủ cũng phải… bất lực.

Cụ thể, Văn Toàn để lại bình luận: "Tôi đã nhận được vé mời! Tôi không đi. Nhưng vẫn bị trừ 10 triệu tiền vé. Chúc bạn thành công kiếm thật nhiều tiền. Trả nợ! Cảm ơn". Dòng bình luận vừa thật thà vừa mặn mòi nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt thích và thả haha.

Không chịu thua, Hoà Minzy liên tục thúc giục: "Share bài đi, nói nhiều thế, không chủ động gì, nhanh bạn!". Thậm chí nữ ca sĩ còn viết hoa cả câu để "gây áp lực" cho cậu bạn thân. Trước sự "truy đòi" dồn dập, Văn Toàn mới chính thức lên tiếng từ chối với lý do rất hợp hoàn cảnh: "Hôm nay bạn đăng bài Noel rồi. Mai".

Chưa dừng lại ở đó, Hoà Minzy tiếp tục hỏi vặn: "Mai có qua bên kia không đấy?" - đủ thấy quyết tâm không bỏ qua cho Văn Toàn dù chỉ một bài share. Màn đối đáp qua lại vừa dỗi hờn vừa thân thiết của cặp bạn thân lâu năm khiến netizen thích thú, liên tục để lại bình luận trêu chọc.

Từ chuyện "trừ 10 triệu tiền vé" cho đến màn từ chối share bài đúng dịp Noel, Văn Toàn - Hoà Minzy thêm một lần chứng minh tình bạn đặc biệt: có thể cà khịa không nể nang, nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười và cực kỳ dễ thương trong mắt công chúng.

Ảnh: FBNV