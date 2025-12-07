Nam rapper khoe ảnh với dàn cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam Công Phượng, Văn Toàn, có cả một HLV cực hot

Chiều tối 6/12/2025, Sân vận động Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm hẹn của bóng đá và lòng nhân ái, nơi diễn ra trận giao hữu bóng đá thiện nguyện quy mô lớn mang tên "Lan tỏa yêu thương 2025".

Sự kiện được khởi xướng bởi tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh với mục đích cao cả: Gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung vừa chịu thiệt hại nặng nề sau thiên tai. Chương trình đã thu hút sự tham gia của một lực lượng hùng hậu, quy tụ gần 70 nghệ sĩ, huấn luyện viên và tuyển thủ quốc gia.

Sau trận đấu nam rapper HURRYKNG đã khoe loạt ảnh với HLV Park Hang-seo và dàn cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam. Chưa biết trên sân đá bóng thế nào nhưng ngoài đường hầm chắc chắn HURRYKNG hot nhất là đây.

HURRYKNG và ông Park Hang-seo

HURRYKNG cùng Công Phượng

Rất lâu rồi Xuân Trường mới xuất hiện

HURRYKNG và cầu thủ Văn Toàn

HURRYKNG thoải mái check in cùng Tiến Linh

Văn Hậu trở lại sau chấn thương

Trung vệ Quế Ngọc Hải và HURRYKNG