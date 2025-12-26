Drama Pickleball: Trang Fanpage bị phản ứng dữ dội vì “dạy” Quang Dương cách cư xử

Mới đây, cộng đồng pickleball xôn xao trước việc tay vợt Quang Dương có phản ứng "cực gắt" khi bị một trang fanpage khuyên nên trở lại hệ thống giải PPA Tour tại Mỹ.

"Bớt vọng ngoại đi nhé... năm sau thì bảo tại sao không ở lại Châu Á để lên trình", Quang Dương đã có phản hồi gay gắt.

Trước phản hồi của Quang Dương, trang fanpage này sau khi tranh luận không hồi kết đã đăng bài viết mới về Quang Dương kèm theo một danh sách các lời khuyên về cách "tiếp nhận ý kiến", "cẩn trọng phản hồi" và "trân trọng sự ủng hộ".

Tranh cãi xảy ra ở trang cá nhân của Quang Dương (Ảnh chụp màn hình)

Trang fanpage pickleball chia sẻ lại và bày tỏ quan điểm lần 2 (Ảnh chụp màn hình)

Dù bài đăng của trang này mang tính xây dựng, nhưng nó đã nhanh chóng vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt từ cộng đồng pickleball. Nhiều người cho rằng trang này đang có thái độ "trịnh thượng" và "dạy đời" vì những lý do sau:

Bài viết mở đầu bằng khẳng định "Cộng đồng không đứng ngoài hành trình của VĐV" và "VĐV cũng không nên đứng ngoài cộng đồng". Việc sử dụng danh nghĩa "cộng đồng" để tạo áp lực lên cá nhân Quang Dương bị coi là hành động "núp bóng" tập thể để áp đặt quan điểm cá nhân.

Bên cạnh đó, các lời khuyên như dạy Quang Dương phải học cách lắng nghe cả khi không thích hay phải ứng xử văn minh được cho là không phù hợp. Nhiều ý kiến cho rằng, một VĐV chuyên nghiệp có đội ngũ quản lý riêng và họ không cần một "người thầy" tự xưng trên mạng xã hội chỉ bảo về đạo đức.

Việc đăng bài "giáo huấn" ngay sau khi bị Quang Dương chặn cho thấy đây giống một màn trả đũa cá nhân hơn là mong muốn đóng góp vì lợi ích chung. Đỉnh điểm, trang fanpage còn cho rằng nhờ có trang đưa thông tin dân tình mới biết đến Quang Dương.

Dân tình phản ứng bằng việc chặn trang fanpage pickleball (Ảnh chụp màn hình)

Dân tình bình luận sôi nổi cho rằng người viết bài quá đề cao bản thân (Ảnh chụp màn hình)

Trên các diễn đàn pickleball, dân tình ủng hộ Quang Dương đã "quang lưng" và chặn các bài đăng của trang fanpage về pickleball này. Làn sóng tranh cãi vẫn diễn ra dữ đội, một bên ủng hộ sự thẳng thắn của Quang Dương, một bên cho rằng vận động viên cần có cái tôi khiêm tốn hơn trước công chúng. Tuy nhiên, việc trang fanpage pickleball lấy danh nghĩa cộng đồng để đưa ra những bài học đạo đức của Quang Dương khiến dân mạng không đồng tình. Hiện bài đăng đã được chủ fanpage gỡ khỏi trang chủ. Về phía Quang Dương, anh cũng đã xoá những bình luận tranh cãi trên trang cá nhân của mình.