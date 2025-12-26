Điền kinh Việt Nam nhận thưởng hơn 1 tỉ đồng sau thành tích ấn tượng tại SEA Games 33

Chiều ngày 26/12/2025, tại Hà Nội, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã tổ chức lễ mừng công và khen thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33. Với việc hoàn thành chỉ tiêu đề ra, toàn đội đã được trao tặng phần thưởng trị giá 1 tỉ đồng.

Đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã thi đấu nỗ lực và giành được tổng cộng 12 Huy chương Vàng (HCV), 12 Huy chương Bạc (HCB) và 11 Huy chương Đồng (HCĐ).

Với kết quả này, Việt Nam xếp vị trí thứ 2 toàn đoàn ở bộ môn điền kinh, chỉ đứng sau chủ nhà Thái Lan (13 HCV). Quan trọng hơn, đội tuyển đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giành từ 12-14 HCV mà Đoàn Thể thao Việt Nam giao phó trước ngày lên đường. Thành tích của môn điền kinh chiếm tới 13,8% tổng số HCV của toàn đoàn Việt Nam tại đại hội lần này.

Các HLV, VĐV điền kinh được vinh danh sau thành tích tại SEA Games (Ảnh: Quý Lượng)

Điểm sáng lớn nhất của đội tuyển vẫn là "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh. Cô tiếp tục thống trị các cự ly dài với cú hat-trick HCV ở các nội dung: 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Với tổng cộng 15 HCV qua các kỳ đại hội, Nguyễn Thị Oanh chính thức ghi tên mình vào danh sách ba VĐV điền kinh vĩ đại nhất lịch sử SEA Games.

Ở các nội dung đồng đội, điền kinh Việt Nam cũng để lại dấu ấn đậm nét khi phá 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam-nữ và tiếp sức 4x400m nam.

Một tín hiệu đáng mừng cho điền kinh nước nhà là sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt trẻ đầy triển vọng. Những cái tên như Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao), Lê Thị Cẩm Tú (200m), hay Lê Thị Tuyết (10.000m) đã cho thấy khả năng tranh chấp huy chương sòng phẳng với các nước trong khu vực.

Để kịp thời khích lệ tinh thần các chiến binh sao vàng, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã trao thưởng 1 tỉ đồng cho tập thể đội tuyển như đã trao thưởng từ trước. Ngoài ra các nhà tài trợ còn tặng thưởng thêm hơn 500 triệu đồng cùng các hiện vật cho tuyển điền kinh Việt Nam. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những giọt mồ hôi và nỗ lực bền bỉ của các VĐV, HLV trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu tại Thái Lan.