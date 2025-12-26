Được khuyên trở lại PPA, Quang Dương phản ứng cực gắt: "Bớt vọng ngoại đi"

Màn đáp trả thẳng thừng "bớt vọng ngoại đi" của tay vợt pickleball Quang Dương trước những ý kiến đóng góp về sự nghiệp đang gây ra nhiều tranh luận trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ Pickleball.

Sự việc bắt nguồn từ một cuộc thảo luận trên trang cá nhân của Quang Dương ngày 25/12, khi nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo ngại về tương lai chuyên môn của Quang Dương. Họ cho rằng với trình độ của một "thần đồng", anh cần quay trở lại Mỹ – cái nôi của Pickleball thế giới để thi đấu thay vì dành quá nhiều thời gian cho các sự kiện tại châu Á.

Đáp lại những lời khuyên này, Quang Dương đã có phản hồi gây sốc: "Bớt vọng ngoại đi nhé... năm sau thì bảo tại sao không ở lại Châu Á để lên trình".

Phản ứng gay gắt của Quang Dương trước lời khuyên trở lại PPA (Ảnh chụp màn hình)

Trước những phản ứng của Quang Dương, tài khoản bình luận trước đó ở bài viết nhanh chóng có bài viết chia sẻ quan điểm nhưng tiếp tục nhận về ý kiến trái chiều (Ảnh chụp màn hình)

Phát ngôn này ngay lập tức chia rẽ cộng đồng mạng. Một bên cho rằng tay vợt trẻ thiếu cầu thị trước những đóng góp thiện chí. Ngược lại, những người ủng hộ thì tin rằng đây là lời khẳng định cá tính và niềm tin vào tiềm năng của thị trường pickleball châu Á, nơi mà Quang Dương đang được săn đón như một ngôi sao hạng A.

Quang Dương vẫn đang tích cực hoạt động ở thị trường châu Á (Ảnh: Viết Thanh)

Phản ứng gay gắt của Quang Dương diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa anh và Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA) đã hoàn toàn đổ vỡ. Trước đó không lâu, đơn vị quản lý hệ thống PPA Tour và MLP đã chính thức gạch tên Quang Dương khỏi danh sách vận động viên chuyên nghiệp.

Hiện tại, Quang Dương đã xoá những bình luận liên quan gay gắt liên quan dưới bài đăng. Câu khẳng định "ở lại châu Á để lên trình" của Quang Dương cho thấy anh đang đặt cược vào việc tự mình xây dựng một đế chế riêng tại khu vực này.