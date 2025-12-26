Vì sao Đình Bắc vắng mặt ở Gala Quả bóng Vàng Việt Nam?

Sáng ngày 26/12, đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Doha (Qatar), bắt đầu chiến dịch VCK U23 châu Á 2026. Chuyến đi diễn ra ngay trong ngày tổ chức Gala Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam 2025, khiến nhiều gương mặt nổi bật không thể góp mặt tại thảm đỏ tối nay.

Theo tìm hiểu, HLV Kim Sang-sik muốn các học trò nhanh chóng lấy lại sự tập trung sau vinh quang tại SEA Games 33. Việc di chuyển sớm sang Qatar được xem là bước chuẩn bị then chốt để các cầu thủ thích nghi với khí hậu và điều kiện thi đấu trước khi bước vào giải đấu lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi U23 tại Saudia Arabia.

Tâm điểm của sự tiếc nuối đổ dồn về phía Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 này không chỉ nằm trong Top 5 đề cử rút gọn của Quả bóng Vàng nam mà còn được đánh giá là ứng viên nặng ký cho vị trí trong Top 3, cạnh tranh trực tiếp với hai đàn anh Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh và Trần Trung Kiên.

Đình Bắc lên đường tập huấn cùng U23 Việt Nam nên lỡ hẹn trao giải Quả bóng vàng (Ảnh: FBNV)

Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của chân sút người Nghệ An khi anh đóng vai trò "linh hồn" trong lối chơi của U23 Việt Nam, ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo tại SEA Games 33. Trước đó, anh cũng thâu tóm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải U23 Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia đã khiến anh không thể có mặt tại thời khắc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân.

Giống như Đình Bắc còn có 6 cầu thủ khác nằm trong danh sách đề cử "Cầu thủ trẻ hay nhất năm" nhưng không thể tham dự như Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Ngọc Mỹ...