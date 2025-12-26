“Anh tài” Jun Phạm – Đại sứ thần giới của game mobile 440 tỷ

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Jun Phạm vẫn được khán giả nhớ đến như một nghệ sĩ kín tiếng, làm nghề bền bỉ và khá kỹ lưỡng trong việc lựa chọn dự án hợp tác. Anh không xuất hiện dày đặc trong quảng cáo, cũng hiếm khi gắn tên tuổi với những sản phẩm đòi hỏi sự đồng hành hình ảnh dài hạn nếu bản thân dự án chưa cho thấy định hướng rõ ràng. Vì thế, việc Jun Phạm chính thức nhận lời trở thành Đại Sứ Thần Giới trong Shinkai Impact: Khởi Nguyên ngay lập tức tạo nên tiếng vang lớn.

Câu chuyện không dừng lại ở việc "Jun Phạm hợp tác với game nào", mà chuyển sang một câu hỏi thú vị hơn: "Điều gì ở dự án này đủ sức thuyết phục một nghệ sĩ vốn nổi tiếng là kén chọn?".

Với Shinkai Impact: Khởi Nguyên, câu trả lời nằm ngay ở quy mô đầu tư, cách làm và định hướng phát triển mà tựa game này theo đuổi từ đầu.

Shinkai Impact: Khởi Nguyên được giới thiệu là dự án game mobile RPG có tổng mức đầu tư lên tới khoảng 440 tỷ đồng, với 600 nhân sự và nhiều Tiến sĩ Toán học cân bằng game. Quy mô này cho thấy đây là dự án được chuẩn bị bài bản, hướng tới việc xây dựng trải nghiệm dài hạn. Khi đặt trong bối cảnh đó, việc lựa chọn gương mặt đồng hành không thể chỉ dừng ở yếu tố nhận diện hay độ phủ truyền thông ngắn hạn, mà cần một gương mặt đủ tin cậy để đồng hành lâu dài.

Jun Phạm khi đặt cạnh Shinkai Impact: Khởi Nguyên cho thấy sự tương đồng về cả về hình ảnh và tinh thần. Phong thái điềm tĩnh, chỉn chu và cách anh xây dựng sự nghiệp khá giống với cách Shinkai Impact giới thiệu mình: chậm rãi, rõ ràng và đặt trọng tâm vào giá trị cốt lõi. Chính điểm giao nhau này tạo nên cảm giác "vừa vặn" trong cú bắt tay – một nghệ sĩ chọn lọc dự án, và một tựa game được đầu tư lớn, cần sự đồng hành nghiêm túc.

Jun Phạm gia nhập Thần giới Shinkai trong MV VFX mở màn hành trình mới

Để mở màn, Shinkai Impact và "anh Tài" Jun Phạm khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi đầu tư hẳn clip kỹ xảo VFX, mở ra cánh cổng thời không gia nhập Thần giới Shinkai. Thay vì đứng ở vị trí quen thuộc của người giới thiệu sản phẩm, Jun Phạm được xây dựng như người mở đường cho hành trình nhập vai: Từ thế giới đời thường bước sang một không gian hoàn toàn mới, nơi mỗi người chơi bắt đầu chuyến phiêu lưu của riêng mình.

Về lối chơi, Shinkai Impact: Khởi Nguyên thuộc thể loại RPG chiến thuật, tập trung vào xây dựng đội hình, phát triển nhân vật và tối ưu lối chơi theo chiều sâu. Người chơi không chỉ dựa vào chỉ số, mà phải tính toán cách kết hợp kỹ năng, vai trò nhân vật và chiến thuật theo từng giai đoạn. Đây là sản phẩm hướng tới trải nghiệm dài hạn, nơi sự kiên nhẫn và tư duy được đặt lên hàng đầu.

Về mặt mỹ thuật, Shinkai Impact theo đuổi phong cách anime – fantasy 3D, với hệ thống tạo hình nhân vật, bối cảnh và hiệu ứng kỹ năng được đầu tư bài bản. Đáng chú ý, dự án có sự tham gia cố vấn của hai chuyên gia mỹ thuật Quốc tế, góp phần đảm bảo tính đồng bộ về phong cách hình ảnh và chất lượng thể hiện ngay từ những chi tiết nhỏ nhất.

Chính đặc thù đó khiến Shinkai Impact cần một "cú bắt tay" mang lại cảm giác tin cậy và bền bỉ. Jun Phạm, với hình ảnh nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc và ổn định, trở thành lựa chọn phù hợp để đại diện cho tinh thần này.

Clip kỹ xảo mở màn không chỉ đóng vai trò giới thiệu, mà còn phản ánh khá sát thế giới quan và phong cách hình ảnh của game, giúp thu hẹp khoảng cách giữa truyền thông và trải nghiệm thực tế – điều mà game thủ ngày nay đặc biệt quan tâm.

Với người hâm mộ, đây cũng là cơ hội nhìn thấy Jun Phạm trong một không gian mới, một hình ảnh mới: Cơ Trưởng Jun Phạm – linh hồn thuần khiết được lựa chọn để sở hữu sức mạnh Khế Ước ngàn năm.

Với game thủ, đây là tín hiệu cho thấy Shinkai Impact: Khởi Nguyên đang đặt nền móng bài bản cho một dự án dài hơi – đúng với kỳ vọng mà một game mobile 440 tỷ đồng cần mang lại.

Được biết, Shinkai Impact: Khởi Nguyên sẽ chính thức ra mắt vào 07/01/2026 tới đây với hơn 400.000 người đăng ký trước. Tham gia và có cơ hội nhận iPhone 17 Promax và thời trang Eira tại:

Landing: https://khoinguyen.sohagame.vn/dangkytruoc

(Game dành cho độ tuổi: 18+)