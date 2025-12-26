Vụ Doãn Hải My bị tố "to tiếng" với gia đình Đoàn Văn Hậu, sự thật đằng sau những tin đồn

Trong giới WAGs Việt, Doãn Hải My luôn được nhắc đến như một hình mẫu lý tưởng về sự dung hòa giữa nhan sắc, học vấn và cách ứng xử. Tuy nhiên, thời gian qua, bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu bất ngờ trở thành tâm điểm của những lời đồn đoán thất thiệt liên quan đến thái độ ứng xử với gia đình chồng. Dù gây xôn xao dư luận, nhưng khi đi sâu vào tìm hiểu sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những lời tố cáo ẩn danh trên mạng xã hội.

Nguồn cơn của vụ việc bắt nguồn từ một bình luận ẩn danh trên nền tảng TikTok. Một tài khoản tự xưng là người chứng kiến đã tố Doãn Hải My có thái độ to tiếng với mẹ chồng trong một chuyến du lịch tại Sa Pa (Lào Cai). Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao tạo nên một làn sóng tranh luận tiêu cực.

Trước những lời thêu dệt có phần quá đà, Doãn Hải My đã có động thái phản hồi cực kỳ khéo léo nhưng không kém phần đanh thép. Thay vì viết tâm thư dài dòng, cô trực tiếp để lại bình luận dưới các bài đăng tin đồn.

"My chưa đi Sa Pa cùng gia đình chồng bao giờ bạn ạ", Doãn Hải My khẳng định.

Hải My vẫn giữ mối quan hệ tốt với mẹ chồng (Ảnh: FBNV)

Chỉ với một câu trả lời ngắn gọn, Doãn Hải My đã bẻ gãy hoàn toàn tính xác thực của tin đồn, bởi bối cảnh mà kẻ tung tin dựng lên vốn dĩ không hề tồn tại trên thực tế.

Thực tế bố mẹ Văn Hậu từng nhiều lần dành lời khen cho con dâu. Trong những video gia đình chàng cầu thủ về quê, Hải My luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, tích cực phụ giúp gia đình nấu cỗ, rửa bát và chào hỏi mọi người rất lễ phép. Hình ảnh này hoàn toàn đối lập với sự "kiêu kỳ, tiểu thư" mà các tin đồn ác ý thêu dệt.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng – bà Vũ Thị Nụ luôn là minh chứng rõ nhất cho sự hòa thuận trong gia đình. Hải My thường xuyên cập nhật hình ảnh mẹ chồng nàng dâu cùng nhau đi mua sắm, làm đẹp. Mẹ Văn Hậu còn lặn lội từ quê lên Hà Nội để hỗ trợ con dâu chăm sóc bé Lúa. Trong các đoạn clip ngắn được chính chủ chia sẻ, mẹ chồng cô luôn giữ vẻ mặt tươi cười, hiền hậu và ánh mắt trìu mến dành cho con dâu. Nếu thực sự có chuyện "to tiếng" hay mâu thuẫn, chắc chắn sự gắn kết tự nhiên này không thể được duy trì một cách bền vững như vậy.

Vợ chồng Văn Hậu khi về quê quây quần bên gia đình (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Giữa những thị phi không đáng có, Doãn Hải My vẫn chọn cách tập trung vào cuộc sống gia đình và sự nghiệp học tập.

Kể từ khi về chung một nhà, Doãn Hải My đã khéo léo lui về phía sau để làm hậu phương vững chắc, đặc biệt là trong giai đoạn Văn Hậu phải đối mặt với chấn thương dai dẳng. Cô không chỉ chăm sóc chu đáo cho tổ ấm mà còn đồng hành cùng chồng trong các chuyến điều trị tại nước ngoài. Sự xuất hiện của bé Lúa (con trai đầu lòng) vào giữa năm 2024 càng làm sợi dây liên kết giữa cả hai thêm bền chặt.

Văn Hậu có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc (Ảnh: FBNV)

Dù bận rộn với vai trò "bố mẹ bỉm sữa", cả hai vẫn duy trì được sự lãng mạn như thuở mới yêu qua những cử chỉ quan tâm tinh tế. Trên mạng xã hội, họ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường gần gũi từ việc cùng nhau đi dạo, chăm con cho đến sự hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp.