Xạ thủ Phí Thanh Thảo khác lạ sau loạt hint tình cảm với Lý Đức U22 Việt Nam, netizen nói thẳng: "Vibe này không hợp"

Sau loạt ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm, Phí Thanh Thảo - nữ xạ thủ gây sốt rần rần tại SEA Games 33 - bất ngờ xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác trên mạng xã hội. Không còn là "đồng chí xạ thủ" lạnh lùng, thần thái ngầu đét từng khiến dân mạng mê mẩn, hotgirl bắn súng nay chuyển sang phong cách nhí nhảnh, nữ tính và có phần… điệu đà hơn hẳn.

Trên trang cá nhân, Phí Thanh Thảo liên tục cập nhật các video đu trend với biểu cảm nũng nịu, thục nữ, từ ánh mắt, cử chỉ đến cách tạo dáng đều mang màu sắc mềm mại, đáng yêu. Sự thay đổi này nhanh chóng thu hút sự chú ý, song phản ứng của netizen lại không hoàn toàn tích cực như kỳ vọng.

Bên dưới các bài đăng, không ít bình luận thẳng thắn để lại nhận xét: "Vibe này không hợp lắm với đồng chí xạ thủ rồi", "Nhìn lạ quá, không còn thấy chất ngầu nữa", hay "Hết aura nữ xạ thủ rồi"... Nhiều người cho rằng hình ảnh hiện tại của Phí Thanh Thảo khác xa với phiên bản từng gây bão tại SEA Games - nơi cô ghi điểm tuyệt đối với thần thái lạnh lùng, phong cách mạnh mẽ, vừa ngầu vừa xinh khiến người ta yêu thích.

Phí Thanh Thảo đu trend với phong cách nữ tính, nũng nịu khiến netizen có phần chưa quen (Ảnh: TikTok nhân vật)

Phí Thanh Thảo tươi rói sau drama tình ái (Ảnh: FBNV)

Thực tế, hình ảnh nữ xạ thủ cá tính, không màu mè, bước vào sân đấu với khí chất đỉnh cao lại khiến Phí Thanh Thảo trở nên thu hút trong mắt công chúng. Tuy nhiên, đời thường cô nàng vẫn giữ vẻ hồn nhiên, phong cách dịu dàng, nữ tính, đáng yêu của tuổi đôi mươi với những bộ cánh trendy, khoe vóc dáng cực phẩm. Chỉ là netizen đang quen với hình ảnh của Phí Thanh Thảo khi thi đấu nên có phần chưa kịp thích nghi với một cô nàng ngoài đời mà thôi.

Phí Thanh Thảo đời thường giữ vẻ nữ tính, ngọt ngào của cô gái đôi mươi (Ảnh: FBNV)

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng sau drama tình ái gây xôn xao cõi mạng với bạn trai cũ - xạ thủ Vũ Tiến Nam và loạt hint tình cảm với hotboy U22 Việt Nam Phạm Lý Đức mới đây, việc Phí Thanh Thảo làm mới hình ảnh, sống đúng với cảm xúc cá nhân là điều dễ hiểu. Dù hợp hay không, sự thay đổi này vẫn cho thấy nữ xạ thủ đang ở một giai đoạn rất khác –-không chỉ trong phong cách mà cả cách xuất hiện trước công chúng.