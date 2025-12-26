7 triệu người xem mẹ 3 con Khánh Thi "hồi xuân" như cô gái đôi mươi bên Phan Hiển, nhìn không đoán nổi tuổi thật

Khánh Thi xinh đẹp bên Phan Hiển, tuổi 43 vẫn như cô gái đôi mươi

Giữa không khí Giáng sinh ngập tràn, Khánh Thi - Phan Hiển bất ngờ trở thành tâm điểm MXH khi đoạn clip couple diện đồ đỏ đồng điệu nhanh chóng cán mốc hơn 7 triệu lượt xem trên các nền tảng Facebook, TikTok. Điều khiến netizent trầm trồ không chỉ là visual ngọt ngào của cặp đôi dancesport đình đám, mà còn bởi màn "lão hoá ngược" gây choáng của Khánh Thi - bà mẹ 3 con đã 43 tuổi.

Trong clip, Khánh Thi xuất hiện với chiếc váy đỏ dáng xoè, kiểu tóc tết trẻ trung, gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi, làn da trắng phát sáng, mịn màng không tì vết không khác gì thiếu nữ đôi mươi. Đứng cạnh Phan Hiển trong bộ suit đỏ lịch lãm, cả hai tay trong tay bước ra khung cảnh Noel lãng mạn, visual vợ chồng khiến nhiều người phải dụi mắt nhìn lại: "Không nói ai tin đây là mẹ 3 con!"!

Video Khánh Thi nắm tay Phan Hiển nhảy hút hơn 7 triệu lượt xem (Video: FBNV)

Bình luận dưới clip nhanh chóng bùng nổ. Netizen liên tục để lại những lời khen có cánh như: "Khánh Thi trẻ hơn tuổi thật cả chục năm", "Đúng là lấy chồng trẻ có khác", hay "Xem mà quên luôn chị đã U50"... Thậm chí, có người còn đùa rằng nếu không biết trước, khó ai đoán được Khánh Thi lớn hơn Phan Hiển tới 12 tuổi.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình "hồi xuân", Khánh Thi còn được ngưỡng mộ nhờ năng lượng tích cực, phong thái tự tin và thần thái rạng rỡ sau nhiều năm cân bằng giữa sự nghiệp, gia đình và vai trò làm mẹ. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở, nữ kiện tướng dancesport vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, làn da tươi tắn cùng gu thời trang ngày càng trẻ trung.

Có thể nói, đoạn clip viral này không chỉ là khoảnh khắc ngọt ngào của Khánh Thi - Phan Hiển mùa lễ hội, mà còn là minh chứng rõ nhất cho câu nói: phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ đẹp nhất. Nhìn Khánh Thi ở hiện tại, nhiều người chỉ biết thốt lên: tuổi tác đúng là… chỉ để tham khảo.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển cực hạnh phúc (Video: FBNV)



