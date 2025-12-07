Quang Dương quá đẳng cấp: Vô địch giải pickleball Ấn Độ, ẵm trọn cả 3 danh hiệu cá nhân xuất sắc

Giải Indian Pickleball League (IPBL) 2025, giải đấu pickleball chuyên nghiệp hàng đầu châu Á, đã chính thức khép lại vào ngày 7 tháng 12 với màn đăng quang ngoạn mục của đội Mumbai Smashers. Tâm điểm của giải đấu chính là tay vợt Quang Dương, người đã cùng đồng đội đăng quang vô địch.

Đội Mumbai Smashers, với sự góp mặt của Quang Dương, đã tạo ra một hành trình kỳ diệu tại IPBL 2025. Từ vị trí chỉ giành được một chiến thắng duy nhất trong giai đoạn vòng bảng, đội đã bứt phá đầy ấn tượng ở các vòng trong hoàn thành một cuộc ngược dòng được đánh giá là "không tưởng" để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Đội của Quang Dương vô địch

Trong trận chung kết quyết định, Mumbai Smashers đã thể hiện phong độ hủy diệt, đánh bại đối thủ mạnh Hyderabad Royals với tỷ số áp đảo 5-1.

Quang Dương đã khẳng định mình là một trong trụ cột của Mumbai Smashers và là nhân tố định đoạt chiến thắng chung cuộc. Quang Dương là người mở màn hoàn hảo cho Mumbai bằng chiến thắng thuyết phục 15-4 trước Tejas Gulati của Hyderabad, giúp đội nhà dẫn trước 1-0. Ở nội dung đôi nam, anh tiếp tục có phong độ cao cùng đồng đội Ammol Ramchandani giành chiến thắng 15-10. Ở nội dung đôi nam nữ, Quang Dương giúp đội nhà ấn định chiến thắng chung cuộc 5-1 với tỷ số 21-14.

Thành công của Quang Dương không chỉ dừng lại ở chức vô địch đồng đội. Với phong độ xuất sắc và tầm ảnh hưởng lớn lao đến kết quả giải đấu, anh đã được vinh danh bằng một loạt các danh hiệu cá nhân gồm: Tay vợt nam hay nhất trận chung kết, tay vợt đơn nam hay nhất giải, tay vợt nam hay nhất giải.