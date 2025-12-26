Hai nhà vô địch PPA Tour Asia Vinh Hiển - Minh Quân tham dự giải pickleball toàn KOL

Ngày 26/12, giải đấu Pickleball được mong chờ Vitamin Network Open 4 chính thức khởi động tại Hà Nội. Với sự góp mặt của dàn KOL đình đám cùng các tay vợt hàng đầu Việt Nam, giải đấu không chỉ là sàn đấu thể thao kịch tính mà còn là hành trình nhân văn hướng về miền Trung thân yêu.

Vitamin Network Open 4 năm nay ghi nhận bước tiến lớn về quy mô khi chính thức mang tên gọi "Tranh cúp VinFast".

Điểm đổi mới đáng chú ý nhất tại mùa 4 chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của hạng mục Boss. Tại đây, các chủ doanh nghiệp và đối tác chiến lược của Vitamin Network sẽ trực tiếp đứng chung sân, bắt cặp cùng những vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam và châu Á.

Trương Vinh Hiển tham dự giải pickleball cực ý nghĩa

Tay vợt đôi nam số vừa vô địch PPA Asia

Đồng hành cùng Vinh Hiển là Đỗ Minh Quân

Hạng mục Newbie: "Đại chiến" của những nhà sáng tạo nội dung

Sức nóng của giải đấu còn được đẩy lên đỉnh điểm tại hạng mục Đôi nam nữ Newbie. Người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến những gương mặt "triệu view" rời xa màn hình điện thoại để trực tiếp cầm vợt đối đầu trên sân đấu thực thụ.

Dàn vận động viên "đặc biệt" này quy tụ những cái tên đình đám như: Đăng Đốp, Đoàn Tổng, Nguyên Sên, Mật Vụ Em bé, Bà Chúa Ăn Hàng, Chiến Nguyễn 1900, cùng các đại diện từ các kênh truyền thông lớn như Hà Nội đi đâu, Hà Nội đi chill.

Loạt ảnh dàn KOL cực hot trên mạng xã hội tham dự giải pickleball:

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu thông thường, Vitamin Network Open 4 khẳng định giá trị cốt lõi thông qua tinh thần sẻ chia. Ban tổ chức cho biết, 100% lệ phí thi đấu và 50% doanh thu từ phiên Mega Livestream của giải sẽ được dùng để đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn sau thiên tai.