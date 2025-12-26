Hai nhà vô địch PPA Tour Asia Vinh Hiển - Minh Quân tham dự giải pickleball toàn KOL

Hải Đăng, Ảnh: Trung Lê, Theo thanhnienviet.vn 19:24 26/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Giải pickleball Vitamin Network Open 4 diễn ra ở Hà Nội quy tụ những tay vợt hàng đầu Việt Nam và dàn KOL đình đám.

Ngày 26/12, giải đấu Pickleball được mong chờ Vitamin Network Open 4 chính thức khởi động tại Hà Nội. Với sự góp mặt của dàn KOL đình đám cùng các tay vợt hàng đầu Việt Nam, giải đấu không chỉ là sàn đấu thể thao kịch tính mà còn là hành trình nhân văn hướng về miền Trung thân yêu.

Vitamin Network Open 4 năm nay ghi nhận bước tiến lớn về quy mô khi chính thức mang tên gọi "Tranh cúp VinFast".

Điểm đổi mới đáng chú ý nhất tại mùa 4 chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của hạng mục Boss. Tại đây, các chủ doanh nghiệp và đối tác chiến lược của Vitamin Network sẽ trực tiếp đứng chung sân, bắt cặp cùng những vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam và châu Á.

Hai nhà vô địch PPA Tour Asia Vinh Hiển - Minh Quân tham dự giải pickleball toàn KOL- Ảnh 1.

Trương Vinh Hiển tham dự giải pickleball cực ý nghĩa

Hai nhà vô địch PPA Tour Asia Vinh Hiển - Minh Quân tham dự giải pickleball toàn KOL- Ảnh 2.

Tay vợt đôi nam số vừa vô địch PPA Asia

Hai nhà vô địch PPA Tour Asia Vinh Hiển - Minh Quân tham dự giải pickleball toàn KOL- Ảnh 3.

Đồng hành cùng Vinh Hiển là Đỗ Minh Quân

Hai nhà vô địch PPA Tour Asia Vinh Hiển - Minh Quân tham dự giải pickleball toàn KOL- Ảnh 4.

Hạng mục Newbie: "Đại chiến" của những nhà sáng tạo nội dung

Sức nóng của giải đấu còn được đẩy lên đỉnh điểm tại hạng mục Đôi nam nữ Newbie. Người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến những gương mặt "triệu view" rời xa màn hình điện thoại để trực tiếp cầm vợt đối đầu trên sân đấu thực thụ.

Dàn vận động viên "đặc biệt" này quy tụ những cái tên đình đám như: Đăng Đốp, Đoàn Tổng, Nguyên Sên, Mật Vụ Em bé, Bà Chúa Ăn Hàng, Chiến Nguyễn 1900, cùng các đại diện từ các kênh truyền thông lớn như Hà Nội đi đâu, Hà Nội đi chill.

Loạt ảnh dàn KOL cực hot trên mạng xã hội tham dự giải pickleball:

Hai nhà vô địch PPA Tour Asia Vinh Hiển - Minh Quân tham dự giải pickleball toàn KOL- Ảnh 5.

Hai nhà vô địch PPA Tour Asia Vinh Hiển - Minh Quân tham dự giải pickleball toàn KOL- Ảnh 6.

Hai nhà vô địch PPA Tour Asia Vinh Hiển - Minh Quân tham dự giải pickleball toàn KOL- Ảnh 7.

Hai nhà vô địch PPA Tour Asia Vinh Hiển - Minh Quân tham dự giải pickleball toàn KOL- Ảnh 8.

Hai nhà vô địch PPA Tour Asia Vinh Hiển - Minh Quân tham dự giải pickleball toàn KOL- Ảnh 9.

Hai nhà vô địch PPA Tour Asia Vinh Hiển - Minh Quân tham dự giải pickleball toàn KOL- Ảnh 10.

Hai nhà vô địch PPA Tour Asia Vinh Hiển - Minh Quân tham dự giải pickleball toàn KOL- Ảnh 11.

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu thông thường, Vitamin Network Open 4 khẳng định giá trị cốt lõi thông qua tinh thần sẻ chia. Ban tổ chức cho biết, 100% lệ phí thi đấu và 50% doanh thu từ phiên Mega Livestream của giải sẽ được dùng để đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn sau thiên tai.

Xôn xao vụ miếng lót giày pickleball bị thổi phồng công dụng, dân tình tranh cãi cực gắt
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày