Cô gái mặt xinh như thiên thần nhưng nhìn bắp tay cuồn cuộn, body 6 múi săn chắc thì tất cả ngỡ ngàng

Trong thế giới thể hình vốn quen với những chuẩn mực sắc đẹp mềm mại dành cho phụ nữ, cái tên Lean Beef Patty xuất hiện như một hiện tượng đặc biệt. Không danh hiệu thi đấu, không sàn đấu chuyên nghiệp, nhưng thân hình cơ bắp cực nét của cô lại tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ trên toàn cầu.

Cô gái thể hình Lean Beef Patty (Ảnh: IGNV)

Lean Beef Patty là một fitness influencer người Mỹ, nổi tiếng chủ yếu qua TikTok, Instagram và YouTube. Các video tập luyện của cô tập trung vào tay, vai, lưng và core, thường thu hút hàng chục triệu lượt xem. Không cần chiêu trò, chính vóc dáng khác biệt đã khiến cô trở thành tâm điểm. Thân trên phát triển vượt trội, các nhóm cơ nổi rõ từng đường nét, tỷ lệ hình thể khác biệt so với hình ảnh nữ giới phổ biến trên mạng xã hội.

Thể hình cực săn chắc của Lean Beef Patty (Ảnh: IGNV)

Cơ bắp cuồn cuộn cuả Lean Beef Patty (Ảnh; IGNV)

Sự nổi tiếng của Lean Beef Patty đi kèm với hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên ngưỡng mộ cô như biểu tượng của tinh thần "strong is sexy" mạnh mẽ là đẹp. Bên còn lại cho rằng thân hình của cô "quá cơ bắp", "thiếu nữ tính", thậm chí gây sốc thị giác.

Không ít bình luận đặt dấu hỏi về việc sử dụng chất hỗ trợ, dù chưa từng có bằng chứng xác thực. Trước những nghi ngờ này, Lean Beef Patty chọn cách im lặng, tiếp tục đăng tải nội dung tập luyện, dinh dưỡng và lối sống lành mạnh trên mạng xã hội.



