Đột kích nhà VĐV Olympic bị FBI truy nã cực gắt, thu giữ ma tuý, đạn dược và 2 tấm Huy chương đáng ngờ

Theo thông báo từ giới chức Mexico đúng ngày Giáng sinh, lực lượng chức năng đã tiến hành hàng loạt cuộc đột kích tại 4 căn nhà ở Mexico City và bang Mexico, nhắm vào một cựu vận động viên Olympic nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Mỹ. Dù không nêu đích danh, Ryan Wedding (44 tuổi) được xác nhận là VĐV Olympic duy nhất hiện có tên trong danh sách truy nã của FBI.

Kết quả các cuộc đột kích khiến dư luận choáng váng: 2 huy chương Olympic, 62 xe máy cao cấp, ma tuý đá methamphetamine, cần sa, đạn dược, tác phẩm nghệ thuật cùng nhiều tài liệu quan trọng đã bị thu giữ. Đáng chú ý, Wedding từng đại diện Canada thi đấu nội dung trượt ván trên tuyết tại Olympic Mùa đông Salt Lake City 2002 và chỉ xếp hạng 24, không giành bất kỳ huy chương nào, khiến nguồn gốc của 2 huy chương bị thu giữ trở thành dấu hỏi lớn.

Giới chức Mexico đã thu giữ 2 huy chương Olympic, 62 xe máy, ma túy và đạn dược trong các cuộc đột kích và truy lùng cựu VĐV Ryan Wedding (Nguồn: Chính phủ Mexico)

Lệnh truy nã của FBI với cựu VĐV Olympic Ryan Wedding (Nguồn: Getty)

Từ ánh hào quang thể thao, Ryan Wedding bị cáo buộc đã trượt dài sang con đường tội phạm. Tháng 3/2025, FBI đưa ông ta vào danh sách truy nã đặc biệt với cáo buộc điều hành một đường dây buôn lậu ma túy trị giá hàng tỷ USD mỗi năm, liên quan đến vận chuyển khoảng 60 tấn cocaine từ Mexico qua California tới Canada mỗi năm.

Không chỉ dừng lại ở buôn lậu, Wedding còn đối mặt với hàng loạt cáo buộc giết người và rửa tiền. Trong đó có vụ ra lệnh sát hại một cặp vợ chồng gần Toronto do nhầm lẫn danh tính, và một nguồn tin của FBI đang hợp tác với cơ quan chức năng. FBI hiện treo mức thưởng lên tới 15 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ người đàn ông này.

Ryan Wedding từng là VĐV Olympic nổi tiếng (Ảnh: Getty)

Giám đốc FBI Kash Patel thậm chí không ngần ngại gọi Ryan Wedding là "phiên bản hiện đại của Pablo Escobar (ông trùm ma tuý - PV)", cáo buộc cựu VĐV Olympic này cầm đầu một chủ nghĩa khủng bố ma túy mà đã rất lâu rồi thế giới mới thấy lại". Nhà chức trách tin rằng Wedding đã lẩn trốn ở Mexico từ năm 2015 và được tổ chức tội phạm ma tuý Sinaloa bảo kê.

Cuộc săn lùng Wedding không chỉ dừng lại ở những cuộc đột kích vừa qua. Tháng 11/2025, giới chức từng thu giữ một chiếc Mercedes-Benz CLK-GTR roadster siêu hiếm trị giá khoảng 13 triệu USD, được cho là liên quan đến mạng lưới rửa tiền của Wedding. Chiếc xe đứng tên Rolan Sokolovski, một thợ kim hoàn ở Toronto, bị nghi là "cánh tay phải" trong việc hợp pháp hóa tài sản cho ông trùm này.

"Đừng nhầm lẫn, Ryan Wedding cực kỳ nguy hiểm," Akil Davis - Trợ lý Giám đốc FBI khu vực Los Angeles - cảnh báo. "Ông ta cực kỳ bạo lực và cực kỳ giàu có. Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra ông ta và đưa ra công lý".

Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, trong bối cảnh cái tên Ryan Wedding tiếp tục gây chấn động khi trở thành một trong những cú "ngã ngựa" đen tối nhất từng xuất hiện trong lịch sử Olympic.

Theo The Sun.