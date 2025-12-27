Tổng kết drama 2025 của "vũ trụ WAGs Việt": Chu Thanh Huyền làm gì cũng thị phi, Doãn Hải My bị vu oan trắng trợn

2025 sắp qua đo, "vũ trụ WAGs Việt" đã kịp nóng lên với loạt drama nối tiếp nhau. Bà xã Quang Hải liên tục vướng ồn ào do phát ngôn, kinh doanh, hình ảnh cá nhân. Còn vợ Văn Hậu gần như "ngồi không cũng dính đạn", hết bị đồn đoán đời sống gia đình đến soi mói chuyện học hành. Cùng là WAGs nổi tiếng, nhưng Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My lại có một năm đầy thị phi theo hai cách rất khác nhau.

Chu Thanh Huyền: Thị phi dồn dập, từ tình bạn đến chuyện làm ăn

Nhắc đến WAGs vướng nhiều ồn ào nhất năm 2025, cái tên Chu Thanh Huyền gần như được gọi lên đầu tiên. Tần suất drama của cô nàng dày đến mức netizen đùa rằng "chưa kịp nguội đã có tập mới".

Hồi đầu năm, bà xã cầu thủ Nguyễn Quang Hải vướng ồn ào PR sản phẩm cho trẻ em một cách thiếu thận trọng, khi cô đem con trai ra để giới thiệu sản phẩm sữa cho trẻ nhỏ nhưng không đúng độ tuổi sử dụng thực tế, dẫn đến làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa. Sau đó, cô đã đăng video xin lỗi, giải thích rằng đây là kinh nghiệm cá nhân khi cho con dùng sản phẩm với định lượng phù hợp, nhưng vẫn tạo tranh cãi.

Ngay sau đó, Chu Thanh Huyền tiếp tục gây sốc với phát ngôn "Rồng mắc cạn không ngang hàng với tép tôm". Câu nói này nhanh chóng bị cho là thiếu tinh tế, mang tính hạ thấp người khác và trở thành đề tài chỉ trích dữ dội. Chu Thanh Huyền sau đó lên tiếng giải thích rằng dòng trạng thái chỉ định gửi cho một "người chị thân thiết" đang xảy ra mâu thuẫn với cô, nhưng bị đăng nhầm thành công khai một cách vô ý và nhanh chóng xóa. Tuy vậy, nhiều người vẫn hiểu nhầm và chỉ trích cô là đang tự ví mình "là rồng" và coi thường người khác là "tép tôm", khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Ngay sau phát ngôn gây tranh cãi, màn tan vỡ tình chị em của bà xã Quang Hải và một người chị thân thiết cũng được hé lộ, kéo theo đó là loạt đấu tố qua lại giữa đôi bên. Chu Thanh Huyền đăng tải trên fanpage của mình một đoạn ghi âm và tin nhắn, trong đó cô tố một người chị từng rất thân thiết cố tình chơi xấu, hãm hại cô. Trong ghi âm, người chị bị tố nói chuyện với trợ lý của Huyền, được cho là dụ dỗ nhân sự, seeding bình luận tiêu cực và âm mưu làm hỏng danh tiếng, bán hàng của cô. Huyền cho rằng chính điều này khiến dư luận tấn công mình mạnh mẽ thời gian qua.

Ngay sau đó, người chị bị tố (được gọi là H.) đã phản hồi bằng một bài đăng dài hơn 1.000 chữ, thuật lại mối quan hệ với Huyền từ trước, cho biết cả hai từng rất thân, hợp tác kinh doanh và có nhiều kỷ niệm như tặng vàng cưới, chăm sóc con nuôi. Tuy nhiên, do khác biệt quan điểm và vấn đề công nợ lớn, hai bên đã ngừng hợp tác từ cuối 2024. H. cũng phủ nhận tố cáo hàng giả và khẳng định việc lên tiếng là để bảo vệ sự minh bạch và uy tín của mình. Drama này khiến dư luận chia phe: một số bênh vực Chu Thanh Huyền và đồng cảm cho việc bị chơi xấu, trong khi khác lại đặt nghi vấn cô đang dùng chuyện với người chị để "xoa dịu" ồn ào PR sản phẩm trước đó.

Ngoài ra, Chu Thanh Huyền cũng từng nhiều lần phải lên tiếng về những ồn ào kinh doanh, khẳng định "tôi đóng thuế đầy đủ" nhưng tên của cô nàng vẫn bị réo vào các nghi vấn liên quan đến việc bán hàng online.

Chưa hết, Chu Thanh Huyền còn dính tin đồn từng làm quán hát dựa trên một video lan truyền, nhưng sau đó nhân vật chính trong video đã lên tiếng đính chính, khẳng định đây là thông tin sai lệch. Ngoài ra việc Quang Hải để trạng thái "độc thân" cũng khiến hôn nhân của cặp đôi bị netizen đem ra bàn luận. Sau tất cả, Quang Hải đã ra mặt bảo vệ và thể hiện tình yêu với bà xã, dẹp yên những tin đồn thất thiệt.

Có thể nói, 2025 là một năm mà Chu Thanh Huyền liên tục ở tâm bão thị phi, phần lớn xuất phát từ chính hành động, phát ngôn và hoạt động kinh doanh cá nhân.

Doãn Hải My: Ngồi không cũng dính đạn, càng giải thích càng… thương

Trái ngược hoàn toàn, Doãn Hải My lại là trường hợp khiến nhiều người phải thở dài: chưa làm gì cũng bị kéo vào drama.

Ồn ào đầu tiên nổ ra khi cô bị đồn to tiếng với chồng và mẹ chồng trong chuyến du lịch Sa Pa. Thông tin lan truyền nhanh đến mức khiến hình ảnh "nàng dâu hào môn" của Doãn Hải My bị soi xét dữ dội. Tuy nhiên, chính chủ đã lập tức phản hồi, khẳng định chưa từng đi Sa Pa cùng gia đình chồng như lời đồn.

Sau đó, họ hàng bên chồng và cả bà hàng xóm lần lượt lên tiếng bênh vực, xác nhận Doãn Hải My là người cư xử nhẹ nhàng, không hề có câu chuyện căng thẳng như mạng xã hội thêu dệt.

Tưởng thế là xong, nhưng drama tiếp theo lại đến từ… chuyện học hành. Doãn Hải My bị một bộ phận netizen cho rằng "làm màu", "pick me girl" khi khoe đỗ Thạc sĩ Đại học Luật Hà Nội. Giữa lúc tranh cãi nổ ra, Mai Hà Trang - bạn thân của cô - đã lên tiếng bảo vệ, khẳng định netizen bịa chuyện, không hề có bằng chứng.

Ngoài ra, Doãn Hải My cũng dính nghi vấn PR sản phẩm không có tâm, nhưng chính chủ phản bác thẳng thắn, khiến anti-fan câm nín.

Nhìn tổng thể, những ồn ào xoay quanh Doãn Hải My đều mang màu sắc tin đồn, suy diễn và soi mói, thay vì xuất phát từ sai phạm hay phát ngôn gây tranh cãi của chính cô.

Vợ Duy Mạnh: Làm việc thiện vẫn bị toxic ngập tràn

Hồi tháng 9/2025, Quỳnh Anh - vợ hậu vệ Đỗ Duy Mạnh - bất ngờ bị "toxic" khắp mạng xã hội sau khi đăng ảnh đi thăm và tặng quà cho các chiến sĩ chuẩn bị diễu binh mừng Quốc khánh 2/9. Nhiều bình luận dưới bài đăng chỉ trích cô về thời trang và phong cách, thậm chí mang tính body-shaming nên cô khóa phần bình luận kèm lời tâm sự buồn bã, khẳng định những hành động của mình xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, không vụ lợi cá nhân. Dù vậy, cũng có đông người hâm mộ lên tiếng động viên và bênh vực Quỳnh Anh vì mục đích tích cực của hoạt động này.

Trong bối cảnh đó, Duy Mạnh cũng lên tiếng bảo vệ vợ bằng cách bình luận hài hước và đồng hành cùng cô, được nhiều người khen là luôn đứng về phía bà xã giữa những lời cà khịa trên mạng.

Sau đó, nàng WAG tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi lên tiếng cầu cứu vì tài khoản TikTok cá nhân có hàng trăm nghìn người theo dõi bị hack. Đây là kênh cô thường xuyên dùng để livestream và kinh doanh, nên sự cố khiến cô vô cùng hoang mang. Quỳnh Anh đăng tải loạt ảnh chụp màn hình, công khai nhắn tin van xin hacker trả lại tài khoản, thậm chí gửi cả hình ảnh mang tính cầu khẩn. Trước mắt, cô phải tạm chuyển sang dùng kênh phụ để tiếp tục công việc, đồng thời nhận được nhiều lời động viên, an ủi từ người hâm mộ.

Cùng là WAGs nổi tiếng, nhưng số phận thị phi rất khác

Nếu Chu Thanh Huyền thừa nhận mình có số thị phi thì Doãn Hải My và Nguyễn Quỳnh Anh lại rơi vào cảnh "ngồi yên cũng trúng đạn". Một người phải xin lỗi, đính chính vì những lùm xùm liên quan đến kinh doanh và phát ngôn; người còn lại chủ yếu bị cuốn vào drama vì quá nổi tiếng, quá được chú ý.

Rõ ràng, làm WAGs nổi tiếng ở Việt Nam chưa bao giờ là chuyện dễ. Giữa vòng xoáy mạng xã hội, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ trở thành đề tài bàn tán, thậm chí là thị phi kéo dài không hồi kết.