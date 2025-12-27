Chỉ giành Quả bóng đồng, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang ẩn ý "bất công" gây xôn xao cõi mạng

Tối ngày 26/12/2025, lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam đã diễn ra ở TP.HCM. Ở hạng mục bóng đá nữ, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy được xướng tên cho danh hiệu cao nhất, tiếp đó là Phạm Hải Yến (Quả bóng Bạc) và Trần Thị Thùy Trang (Quả bóng Đồng).

Tiền vệ Thuỳ Trang giành QBĐ (Ảnh: Vũ Thanh)

Dù sở hữu bảng thành tích vô tiền khoáng hậu trong năm 2025, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang vẫn không thể chạm tay vào danh hiệu cao quý nhất. Phản ứng đầy ẩn ý của cô sau lễ trao giải đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, Thùy Trang đã gây bất ngờ khi đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân: "1 năm cố gắng và nỗ lực đổi lấy… sự bất công. Cảm ơn vì tất cả". Dù sau đó nữ tiền vệ đã nhanh chóng chỉnh sửa cụm từ "sự bất công" thành "Quả bóng Đồng", nhưng động thái này đã kịp thổi bùng lên những tranh luận trái chiều.

Chia sẻ gây chú ý ở Thuỳ Trang (Ảnh chụp màn hình)

Thành tích năm 2025 của Thuỳ Trang

Nhìn lại năm 2025, Trần Thị Thùy Trang khi dấu ấn với loạt thành tích nổi bật dù ở tuổi 37.

Thùy Trang cùng đội tuyển Futsal nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33. Thành tích này giúp cô trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam sở hữu HCV SEA Games ở cả hai loại hình bóng đá sân 11 người và Futsal.

Bên cạnh đó Thuỳ Trang là nhân tố chủ chốt đưa CLB nữ TP.HCM lên ngôi vô địch quốc gia vào tháng 10/2025. Cá nhân Thùy Trang cũng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG. Nữ tiền vệ cũng góp công lớn giúp CLB nữ TP.HCM tiến sâu vào tứ kết AFC Champions League nữ 2025/2026.