Quyết định của FIFA về nữ trọng tài làm tuyển nữ Việt Nam "mất oan" HCV SEA Games

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc chắn vẫn chưa quên ký trận chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines. Phút 29, từ một pha dàn xếp tấn công sắc sảo, tiền vệ Bích Thùy đánh đầu tung lưới đối phương. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Mai Đức Chung nhanh chóng bị dập tắt khi nữ trợ lý trọng tài người Lào – Phutsavan Chanthavong phất cờ báo việt vị.

Xem lại băng hình kỹ thuật, đây là một quyết định sai lầm rõ rệt khi Bích Thùy vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines. Việc bị tước bàn thắng oan uổng không chỉ ảnh hưởng đến bảng tỷ số mà còn tác động nặng nề đến tâm lý thi đấu của các cô gái kim cương. Kết quả, Việt Nam thua trên chấm luân lưu đầy may rủi, ngậm ngùi rời giải với tấm HCB.

Trọng tài Lào có tình huống bắt việt vị gây tranh cãi ở SEA Games 33 (Ảnh: PH)

Quyết định bất ngờ từ FIFA

Theo danh sách International Match Officials 2026 vừa được FIFA công bố, trọng tài Phutsavan Chanthavong vẫn giữ nguyên vị trí trong nhóm trọng tài nữ thuộc hệ thống AFC. Điều này đồng nghĩa với việc cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới không đưa ra bất kỳ án kỷ luật tước danh hiệu hay hạ cấp bậc nào đối với nữ trọng tài này sau vụ tranh cãi tại khu vực Đông Nam Á.

Thông thường FIFA thường đánh giá năng lực trọng tài dựa trên một lộ trình dài hơi và tổng thể các trận đấu trong năm, thay vì chỉ căn cứ vào một sự cố đơn lẻ. Có lẽ, đây cũng là lý do nữ trọng tài người Lào vẫn tiếp tục được công nhận là trọng tài FIFA năm 2026.