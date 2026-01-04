Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo tung ảnh thơ ấu, "bảo chứng" nhan sắc xinh từ nhỏ, chỉ sửa 1 điểm đủ "nâng tầm visual"

Hot girl bắn súng Phí Thanh Thảo mới đây khiến netizen "đổ rầm rầm" khi bất ngờ tung ảnh thời thơ ấu, kèm theo đó là màn so sánh visual ngày ấy - bây giờ khiến ai nấy phải gật gù: xinh từ bé là thật.

Trong bức ảnh thủa nhỏ được chia sẻ, Phí Thanh Thảo sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và nụ cười cực kỳ sáng. Dù là ảnh chụp từ nhiều năm trước, chất lượng không quá sắc nét nhưng các đường nét trên gương mặt vẫn hiện rõ, đặc biệt là ánh mắt lanh lợi và nụ cười duyên - những "đặc sản" visual vẫn được giữ nguyên cho đến hiện tại.

Đặt cạnh hình ảnh trưởng thành của nữ xạ thủ, nhiều người không khỏi gật gù vì… gần như chẳng có cú lột xác nào quá ngoạn mục. Từ gương mặt, thần thái cho tới nụ cười đều mang cảm giác quen thuộc, chỉ khác là nay đã sắc sảo và cuốn hút hơn. Netizen đồng loạt nhận xét: "Đúng kiểu lớn lên chỉ thêm xinh chứ không khác là mấy", "Nhan sắc này đúng là có gen sẵn rồi", "Xinh từ bé đến lớn"...

Phí Thanh Thảo ngày ấy - bây giờ (Ảnh: TTNV)

Đáng chú ý, nữ xạ thủ hot nhất SEA Games 33 cũng thẳng thắn chia sẻ về việc bản thân chỉ can thiệp thẩm mỹ đúng 1 điểm để "nâng tầm" visual, giúp gương mặt hài hòa và tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng. Đó là sửa mũi. Không giấu giếm hay vòng vo, sự rõ ràng của cô nàng càng khiến cư dân mạng thêm thiện cảm, bởi nhìn tổng thể, nhan sắc hiện tại vẫn giữ được nét tự nhiên, không hề bị "dao kéo" quá đà.

Phí Thanh Thảo khoe nhan sắc xinh đẹp (Ảnh: IGNV)

Từ cô bé có nụ cười tỏa nắng ngày nào đến hình ảnh hot girl bắn súng vừa tài năng vừa xinh đẹp của hiện tại, Phí Thanh Thảo lại chứng minh xinh đẹp là một hành trình, nhưng có những người đã được bảo chứng ngay từ vạch xuất phát.







