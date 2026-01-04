Hoà Minzy lợi dụng Văn Toàn

Trong giới thể thao và showbiz Việt, cặp đôi Văn Toàn và Hoà Minzy từ lâu đã nổi đình đám với câu chuyện tình bạn tri kỉ gắn bó hơn 10 năm, vừa tình cảm nhưng cũng đầy hài hước, lầy lội. Những màn tương tác của cả hai luôn thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng, đặc biệt qua thời gian, khi đôi bên đều đã có chỗ đứng sự nghiệp và ẫn luôn dành cho nhau sự ủng hộ, cổ vũ hết mình, netizen lạo liên tục "đẩy thuyền" mong Văn Toàn và Hoà Minzy có thể đến với nhau.

Mới đây, khi Hoà Minzy thông báo tổ chức fan concert, cô nàng không quên "kéo" anh bạn thân Văn Toàn cùng quay video quảng bá khiến netizen bàn luận rần rần. Chỉ vài phút đôi bạn thân đứng cạnh nhau nói chuyện vu vơ, clip này đã nhanh chóng thu hút gần 9 triệu lượt xem chỉ trên nền tảng Facebook, hàng trăm lượt chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận, đem đến hiệu ứng truyền thông lớn cho nữ ca sĩ.

Trong video, Hoà Minzy là người nói liên tục, vừa cười vừa "ép" cậu bạn thân 10 năm quảng bá cho fan concert sắp tới. Văn Toàn thì đúng chuẩn "diễn viên" bất đắc dĩ: chỉ đứng cạnh, lặp lại các thông tin theo lời Hoà Minzy, gật gù cho đủ nhiệm vụ. Thế nhưng chính sự chênh lệch này lại tạo nên không khí vui vẻ, tự nhiên, khiến người xem bật cười vì tương tác đời thường đáng yêu.

Đáng chú ý, ở phần bình luận, Hoà Minzy không hề né tránh mà còn thẳng thắn thừa nhận: "Nói là lợi dụng hình ảnh thì thô nhỉ. Nhưng khá đúng".

Dù bị trêu là "nạn nhân" bị ép quay video, Văn Toàn vẫn cực kỳ hợp tác, quảng bá hết mình cho cô bạn thân. Chính điều này khiến netizen không ngừng… đẩy thuyền. Hàng loạt bình luận để lại những lời nhắn kiểu: "Sang năm cưới Toàn nữa là hoàn mỹ", hay "Tương tác thế này bảo sao fan không ship", "Anh Toàn ra giấu hiệu cần giải cứu đi"....

Văn Toàn và Hoà Minzy đã chơi thân nhiều năm (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, trước làn sóng "đẩy thuyền" ngày càng rôm rả, Hoà Minzy nhanh chóng chốt hạ bằng một câu nói rõ ràng: "Em xin lỗi nhưng tụi em không yêu nhau". Một lần nữa, nữ ca sĩ khẳng định mối quan hệ giữa cô và Văn Toàn chỉ dừng lại ở tình bạn thân thiết, gắn bó suốt nhiều năm.

Một chút chiêu trò quảng bá, nhưng không mập mờ chuyện tình cảm, màn "lợi dụng" công khai nhưng đầy dễ thương của Hoà Minzy lại vô tình trở thành ví dụ điển hình cho một tình bạn thân gắn bó và thoải mái hết nấc khi bên cạnh nhau.



