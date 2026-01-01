Chàng trai 175kg tập gym giảm cân đột ngột tử vong chỉ sau 2 phút nâng tạ

Một vụ việc gây rúng động dư luận Ấn Độ xảy ra tại thành phố Faridabad (bang Haryana) cách đây không lâu. Một người đàn ông nặng khoảng 175kg bất ngờ gục ngã và tử vong ngay trong phòng gym, chỉ 2-3 phút sau khi bắt đầu buổi tập.

Theo India News, nạn nhân là Pankaj Sharma, 35 tuổi tập gym vào buổi sáng. Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc người đàn ông này bắt đầu bài tập cùng huấn luyện viên. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 2–3 phút vận động, anh bất ngờ loạng choạng, ngã quỵ xuống sàn và bất tỉnh.

Những người có mặt lập tức lao vào sơ cứu, đồng thời gọi cấp cứu. Dù được đưa đi bệnh viện ngay sau đó nhưng Pankaj Sharma đã không qua khỏi, được xác định tử vong trước khi kịp cấp cứu chuyên sâu.

Người đàn ông tử vong khi vận động ở phòng gym (Ảnh: NDTV)

Thông tin ban đầu cho biết, trước khi vào phòng tập, nạn nhân có uống một cốc cà phê đen. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định caffeine không phải nguyên nhân trực tiếp, mà nhiều khả năng vụ việc liên quan đến ngừng tim đột ngột do quá tải tim mạch, trong bối cảnh nạn nhân béo phì nghiêm trọng và vừa thực hiện vận động gắng sức.

Được biết, Pankaj Sharma đã bắt đầu tập gym khoảng 5 tháng trước với mục tiêu giảm cân và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, với những người có trọng lượng cơ thể quá lớn, việc tập luyện cường độ cao mà không kiểm tra tim mạch kỹ lưỡng tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo trước khi bước vào các chương trình luyện tập nặng, người tập cần khám sức khỏe tổng quát, kiểm tra tim mạch, đồng thời lựa chọn cường độ phù hợp và có sự giám sát chặt chẽ của huấn luyện viên chuyên môn.