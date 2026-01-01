"Quái vật thể hình" sở hữu đôi chân khiến cả tất cả phải sợ hãi

Trong lịch sử thể hình thế giới, có những vận động viên được nhớ đến nhờ danh hiệu, kỷ lục hay số lần đăng quang. Nhưng cũng có những cái tên bước vào huyền thoại theo cách rất khác, bằng một chi tiết cơ thể khiến mọi chuẩn mực phải thay đổi. Tom Platz là trường hợp như vậy. Không phải nhà vô địch Mr. Olympia, không sở hữu thân hình cân đối hoàn hảo, nhưng Tom Platz lại được cả giới thể hình tôn vinh là người có đôi chân vĩ đại nhất mọi thời đại.

Sinh năm 1955 tại Mỹ, Tom Platz bước vào con đường thể hình chuyên nghiệp trong bối cảnh các tiêu chí chấm điểm đề cao sự hài hòa tổng thể. So với các đối thủ cùng thời, thân trên của Platz không nổi trội, tỷ lệ cơ thể bị đánh giá là thiếu cân đối. Nhiều chuyên gia khi ấy cho rằng ông khó có cơ hội tiến xa ở sân khấu lớn. Tuy nhiên, thay vì cố gắng “sửa” những điểm yếu, Tom Platz lựa chọn một hướng đi khác.

Tom Platz sở hữu thân dưới khác biệt (Ảnh: Gymtalk)

Đôi chân khác biệt

Platz dành gần như toàn bộ sự nghiệp để phát triển thân dưới. Các buổi tập chân của ông nổi tiếng khắc nghiệt, với cường độ và khối lượng vượt xa chuẩn mực thông thường. Squat nặng, số hiệp lớn, số lần lặp cao đến mức kiệt sức là điều thường thấy trong giáo án của ông.

Kết quả là đôi đùi có kích thước, độ dày và độ tách nét hiếm gặp, tạo nên hình ảnh khiến cả khán giả lẫn giới chuyên môn phải thừa nhận đó là một cấu trúc cơ bắp vượt ngoài giới hạn thông thường.

Tại các giải đấu lớn, đặc biệt là Mr. Olympia, mỗi lần Tom Platz bước ra tạo dáng, đôi chân của ông luôn trở thành tâm điểm. Không ít đối thủ dù sở hữu thân hình cân đối hơn vẫn bị lu mờ hoàn toàn khi đứng cạnh Platz ở phần so sánh chân.

Phần đùi cực dị của Tom Platz (Ảnh: Gymtalk)

Không vô địch, nhưng định nghĩa lại tiêu chuẩn

Thành tích cao nhất của Tom Platz tại Mr. Olympia là vị trí thứ ba năm 1981. Dù không chạm tay vào danh hiệu cao nhất, ông vẫn để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều nhà vô địch cùng thời.

Cho đến hiện tại, trong giới thể hình chuyên nghiệp, “đôi chân Tom Platz” vẫn là thuật ngữ mang tính biểu tượng. Mọi vận động viên được đánh giá cao về thân dưới đều được đem ra so sánh với Platz và phần lớn đều bị kết luận là chưa đạt tới chuẩn mực mà ông từng thiết lập.

Di sản vượt thời gian

Sau khi giải nghệ, Tom Platz trở thành huấn luyện viên, diễn giả và người truyền cảm hứng trong cộng đồng thể hình. Các phương pháp tập luyện của ông, dù gây tranh cãi về tính cực đoan, vẫn được nghiên cứu, trích dẫn và nhắc lại như một phần quan trọng của lịch sử bộ môn này.