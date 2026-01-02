Game thủ Faker nhận Huân chương cao quý từ Tổng thống Hàn Quốc, sánh ngang Son Heung-Min

Game thủ Lee Sang-hyeok, hay còn được biết đến với tên Faker, đã nhận Huân chương Rồng Xanh, cấp cao nhất trong Huân chương Công trạng Thể thao Hàn Quốc. Vào hôm nay (2/1/2026), Faker nhận Huân chương Rồng Xanh, huân chương hạng nhất, từ Tổng thống Lee Jae-myung tại buổi tiếp đón Năm mới ở Nhà khách Chính phủ.

Huân chương Công trạng Thể thao của Hàn Quốc được trao cho các vận động viên, huấn luyện viên và những nhân vật liên quan đến thể thao đã có đóng góp đáng kể cho sự phát triển thể thao, nâng cao uy tín quốc gia hoặc cải thiện thể thao quốc gia. Huân chương được chia thành năm cấp: Huân chương Rồng Xanh, Huân chương Hổ, Huân chương Geosang, Huân chương Ngựa Trắng và Huân chương Kỳ Lân.

Huân chương Rồng Xanh mà Faker nhận là cấp cao nhất, hạng nhất. Những nhân vật nổi bật trước đây nhận Huân chương này bao gồm cầu thủ bóng đá Son Heung-min, vận động viên trượt băng Kim Yuna, cầu thủ bóng chày Park Chan-ho và golfer Pak Se-ri. Faker là vận động viên thể thao điện tử đầu tiên nhận Huân chương Rồng Xanh.

Theo trang KIMB, Faker là game thủ chuyên nghiệp hàng đầu trong làng esports Hàn Quốc. Ra mắt năm 2013 với SK Telecom T1, anh đã giành 10 chức vô địch giải trong nước (LCK) và 6 chức vô địch quốc tế (Giải vô địch Thế giới Liên Minh Huyền Thoại) tính đến tháng 11 năm ngoái.

Trong hơn một thập kỷ sự nghiệp chuyên nghiệp, Faker liên tục đạt được thành tích xuất sắc. Lời nói và hành động cẩn trọng của Faker cũng giúp anh chưa từng dính vào tranh cãi ngoài game, xây dựng hình ảnh một người trẻ chính trực.

Faker chia sẻ: "Đây là vinh dự cá nhân to lớn khi nhận huân chương đại diện cho Hàn Quốc. Tôi có thể đứng ở đây ngày hôm nay nhờ các đồng nghiệp và đồng đội đã cùng tôi nỗ lực suốt thời gian qua. Tôi hy vọng huân chương này sẽ mang đến niềm vui và tự hào nhỏ bé cho tất cả những ai yêu mến esports Hàn Quốc".

Anh nói thêm: "Điều này sẽ không thể xảy ra nếu thiếu sự ủng hộ của người hâm mộ luôn ở bên tôi. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực từng khoảnh khắc để gửi đi thông điệp tích cực cả trong và ngoài sân đấu, nâng tầm vị thế của esports Hàn Quốc."

Công ty quản lý Fanable của Faker cho biết: "Huân chương này là cột mốc khích lệ, một lần nữa khẳng định vị thế của Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu esports trên thế giới. Chúng tôi vô cùng vinh dự khi hành trình lịch sử của Lee Sang-hyeok được tôn vinh như niềm tự hào của esports Hàn Quốc".