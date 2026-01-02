Duy Mạnh thẳng tay chỉ ra tính cách thật của vợ - tiểu thư Hà thành sau 6 năm kết hôn

Khoảnh khắc đáng yêu của vợ chồng Duy Mạnh trong chuyến du lịch mới đây (Video: TTNV)

Mới đây, hậu vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh khiến dân mạng cười nghiêng ngả khi "bóc trần" tính cách thật của vợ - tiểu thư Hà thành Quỳnh Anh - bằng một màn so sánh không thể mặn hơn trong chuyến du lịch Hokkaido (Nhật Bản).

Cụ thể, khi ghé thăm một sở thú nổi tiếng ở Hokkaido, trung vệ ĐT Việt Nam đứng trước chuồng hổ, tay chỉ thẳng vào "chúa sơn lâm" và giới thiệu: "Đây là hổ ở sở thú"... Rồi chàng cầu thủ sinh năm 1996 quay ra phía sau, đưa tay về phía bà xã Quỳnh Anh - người đang cầm điện thoại quay clip - rồi chốt hạ một câu khiến MXH bùng nổ: "…Còn đây là hổ ở nhà mình".

Chưa hết, anh chàng còn hài hước bình luận thêm: "Hổ ở sở thú to và sợ. Nhưng vẫn thua hổ ở nhà ạ". Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để dân mạng hiểu ngay "thứ hạng quyền lực" trong gia đình nhà tuyển thủ.

Khoảnh khắc hài hước của vợ chồng Duy Mạnh - Quỳnh ANh (Ảnh: TTNV)

Khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền, thu về hàng loạt lượt thích và bình luận. Nhiều người vừa cười bò vì độ lầy của Duy Mạnh, vừa thấy rõ hình ảnh quen thuộc của anh trong cuộc sống hôn nhân: ra ngoài là trung vệ thép, về nhà là "chồng ngoan - chồng hiền". Không ít fan còn để lại bình luận trêu chọc: "Hổ ở nhà không cần gầm mà vẫn khiến người ta nể", hay "Xem vậy là biết ai nóc nhà rồi nhé!"...

Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Quỳnh Anh - ái nữ của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông - kết hôn vào đầu năm 2020, đến nay đã được 6 năm bên nhau. Cặp đôi đã có 2 người con, một bé trai và một bé gái đều vô cùng dễ thương. Trên MXH, vợ chồng Duy Mạnh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vừa ngọt ngào vừa hài hước, trong đó Duy Mạnh luôn ở vị thế người chồng yêu chiều, luôn làm theo những gì bà xã muốn miễn là thấy nàng vui. Anh chàng thậm chí còn được netizen gọi đùa với biệt danh "người chồng khổ nhất MXH" chỉ vì trend nào cũng phải "đu" cùng vợ. Chính sự vui tính, không ngại tự dìm này lại khiến hình ảnh cặp đôi càng được yêu mến.