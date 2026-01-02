Lộ diện "bóng hồng" của Christian Pulisic: Nhan sắc có lấn lướt người tình tin đồn Sydney Sweeney?

Suốt một thời gian dài, cộng đồng mạng không ngừng gán ghép Christian Pulisic với nữ diễn viên đình đám Sydney Sweeney, biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood. Những điểm chung như cùng là người Mỹ, cùng có sức ảnh hưởng lớn và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang ở Milan đã khiến tin đồn hẹn hò lan rộng.

Tuy nhiên, ngôi sao của AC Milan đã lên tiếng "chặn đứng" tin đồn bởi anh đang hẹn hò với một VĐV golf chuyên nghiệp. Bạn gái của Pulisic là Alexa Melton, một golfer chuyên nghiệp đầy triển vọng tại Mỹ. Cặp đôi được cho là đã bắt đầu tìm hiểu nhau từ mùa hè năm 2023, nhưng phải đến gần đây mới quyết định công khai mối quan hệ trước công chúng.

Christian Pulisic và bạn gái cũng là VĐV (Ảnh: IGNV)

Cô nàng khoe ảnh với bạn gái cầu thủ trên trang cá nhân (Ảnh: IGNV)

Khác với vẻ đẹp lộng lẫy trên thảm đỏ của Sydney, Alexa sở hữu nét đẹp đặc trưng của một vận động viên với làn da khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ và vóc dáng săn chắc nhờ tập luyện golf cường độ cao.