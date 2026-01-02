"Tóm dính" vợ chồng con cả nhà Beckham quẩy hết nấc ở hộp đêm giữa lúc phớt lờ lời yêu từ bố - David Beckham

Đêm Giao thừa 2026, khi David Beckham đăng tải loạt ảnh gia đình đầy cảm xúc như một "cành ô liu" gửi đến con trai cả, Brooklyn Beckham lại chọn một khung cảnh hoàn toàn trái ngược: hộp đêm siêu sang ở Nam Florida, nơi anh cùng vợ Nicola Peltz quẩy tưng bừng giữa tiếng nhạc.

Phớt lờ lời yêu từ bố mẹ

Theo video độc quyền do TMZ ghi lại, Brooklyn và Nicola xuất hiện rạng rỡ, hát hò và nhảy múa khi ca sĩ trình diễn loạt hit đình đám như In Da Club, Candy Shop. Không khí náo nhiệt đến mức khó thấy bất kỳ dấu hiệu buồn bã nào vì drama gia đình đang leo thang.

Brooklyn cùng vợ quẩy tưng bừng ở hộp đêm (Ảnh: TMZ)

Brooklyn phớt lờ lời yêu thương từ bố mẹ, tiếp tục tận hưởng cuộc sống bên ái nữ nhà tỷ phú - Nicola Peltz (Ảnh: TMZ)

Trong khi đó, ở phía bên kia Đại Tây Dương, David Beckham dường như vẫn kiên nhẫn chờ một tín hiệu hàn gắn. Cựu danh thủ đăng loạt ảnh sum vầy tại căn nhà ở Cotswolds, bao gồm khoảnh khắc Brooklyn thời thiếu niên kèm caption "I love you all so much", ảnh chụp cùng Romeo, Cruz, Harper và bức hình bên Victoria Beckham với dòng chữ "You are my life". Victoria cũng nhanh chóng repost lại với biểu tượng trái tim.

Bất chấp mâu thuẫn, nhà Beckham vẫn tổ chức tiệc năm mới tại dinh thự trị giá 12 triệu bảng ở Cotswolds. Victoria diện chiếc váy ôm sát cổ sâu xẻ đùi táo bạo trị giá 1.290 bảng từ chính thương hiệu của mình, tụ họp cùng bạn bè thân thiết như Zanna Rassi, Jessica Clarke và đối tác kinh doanh lâu năm của David - David Gardner. Cruz và bạn gái Jackie Apostel cũng đăng loạt ảnh dự tiệc: Jackie trong váy đen hở lưng, khoác áo lông; Cruz diện sơ mi mở cúc với blazer đen, chơi bi-a cùng Romeo.

Gia đình Beckham đón năm mới mà không có Brooklyn (Ảnh: IGNV)

Về phía Brooklyn, anh tiếp tục vắng mặt trong các dịp gia đình quan trọng. Trước đó, con trai cả nhà Beckham đã đón Giáng sinh cùng gia đình nhà vợ ở Miami, không xuất hiện tại Cotswolds. Nicola Peltz vừa hoàn thành dự án phim kinh dị Pretty Ugly và từng chia sẻ niềm yêu thích "được về nhà", càng khiến Brooklyn gắn bó hơn với gia đình vợ trong dịp lễ.

Năm mới, drama vẫn y nguyên

Drama gia đình Beckham bùng lên cực căng từ tháng 12 khi Brooklyn chặn David cùng Victoria trên Instagram. Cruz từng xác nhận thẳng thắn: "Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ unfollow con trai… Họ thức dậy và phát hiện bị block… tôi cũng vậy".

Khép lại năm 2025, David Beckham đăng bài tổng kết với lời cảm ơn gia đình nhưng không nhắc tên riêng từng người và đặc biệt không có Brooklyn. Dòng caption nhấn mạnh cột mốc sinh nhật 50 tuổi, danh hiệu hiệp sĩ và chiến thắng MLS trên cương vị chủ sở hữu, kết bằng câu: "Tôi rất biết ơn năm 2025… Victoria, anh yêu em và các con".

Một bên là "cành ô liu" kiên nhẫn, một bên là hộp đêm rực lửa Florida - khoảng cách giữa Brooklyn Beckham và gia đình dường như vẫn chưa có dấu hiệu thu hẹp trong những ngày đầu năm mới.

Gia đình Beckham đã vắng bóng Brooklyn hơn một năm rồi (Ảnh: IGNV)

