FIFA vinh danh bóng đá Việt Nam: Một năm thật rực rỡ và đầy cảm xúc!

Ngay trong những khoảnh khắc đầu tiên của ngày 1/1/2026, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đón nhận một món quà tinh thần vô giá. Trên trang chủ FIFA World Cup – một trong những kênh truyền thông lớn nhất của Liên đoàn Bóng đá Thế giới một bài tổng kết đặc biệt về hành trình của bóng đá Việt Nam trong năm 2025 đã được đăng tải. Với thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Nhìn lại 2025: Là người Việt Nam", FIFA không chỉ tôn vinh những danh hiệu mà còn công nhận sự chuyển mình mạnh mẽ của một nền bóng đá đang khao khát vươn tầm.

FIFA vinh danh bóng đá Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Năm 2025 được xem là năm rực rỡ của bóng đá nam Việt Nam. FIFA đã khéo léo gợi lại cảm xúc của hàng triệu trái tim khi đăng tải hình ảnh đội tuyển quốc gia ăn mừng bên lá cờ Tổ quốc sau chức vô địch AFF Cup 2024. Chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết đầu năm 2025 không chỉ là một danh hiệu, mà là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh của các cầu thủ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Xuân Son được FIFA nhấn mạnh như một bước ngoặt về nhân sự và chiến thuật. Những bàn thắng quan trọng của anh tại giải đấu đã mở ra một chương mới, nơi sự hòa nhập và khát khao cống hiến của các cá nhân mới đã tạo nên một tập thể gắn kết và bùng nổ.

Sự trỗi dậy của thế hệ tương lai

Điểm sáng rực rỡ nhất trong bài vinh danh của FIFA chính là sự thống trị của các lứa trẻ. Dưới sự chèo lái của HLV Kim Sang Sik, đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua một năm ấn tượng. Từ việc đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á vào tháng 7 đến tấm Huy chương Vàng đầy kịch tính tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan vào tháng 12, bóng đá trẻ Việt Nam đã chứng minh được chiều sâu lực lượng đáng nể.

Không chỉ có U23, đội tuyển U17 Việt Nam cũng nhận được sự nể trọng từ bạn bè quốc tế. Việc cầm hòa những đối thủ hàng đầu châu lục như Nhật Bản và Australia tại vòng chung kết U17 châu Á là minh chứng cho thấy khoảng cách trình độ đang dần được thu hẹp. Dù lỡ hẹn với tấm vé World Cup ở những phút cuối cùng, nhưng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt các chuyên gia FIFA.

Bóng đá trẻ Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ (Ảnh: FIFA)

Những bông hồng thép và kỳ tích Futsal

Bức tranh thành công của bóng đá Việt Nam năm 2025 sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu đi những bóng hồng thép. FIFA đã dành những dòng chia sẻ đầy cảm xúc cho đội tuyển nữ Việt Nam – những người đã chiến đấu kiên cường tại SEA Games 33. Dù chỉ giành Huy chương Bạc sau loạt sút luân lưu đầy may mắn rủi với Philippines, nhưng tầm vóc của các cô gái vàng vẫn luôn được đánh giá cao ở khu vực.

Cùng lúc đó, môn Futsal nữ đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự. Chiến thắng 5-0 trước Indonesia trong trận chung kết SEA Games không chỉ mang về tấm Huy chương Vàng mà còn chính thức chấm dứt kỷ nguyên thống trị của người Thái. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đầu tư bài bản và đúng hướng của VFF trong việc đa dạng hóa các thế mạnh.

Futsal Việt Nam giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: FIFA)

Bệ phóng cho tương lai 2026

Việc FIFA vinh danh bóng đá Việt N am theo cách đặc biệt này không đơn thuần là một bài tổng kết cuối năm, mà là sự thừa nhận quốc tế đối với một nền bóng đá đang đi đúng hướng. Những thành công rực rỡ trong năm 2025 đã xây dựng một nền móng vững chắc, tạo tâm lý tự tin cực lớn cho các cầu thủ trước những thử thách mới.

Ngay trước mắt, vào ngày 6/1/2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch U23 châu Á tại Saudi Arabia. Với hành trang là sự cổ vũ từ FIFA và niềm tin của người hâm mộ, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, không chỉ dừng lại ở khu vực mà còn vươn xa hơn trên đấu trường châu lục và thế giới.